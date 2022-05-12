ВС РФ уничтожили еще один беспилотник около острова Змеиный

Российские вооруженные силы с помощью средств ПВО минувшей ночью уничтожили турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он рассказал, что всего за сутки было уничтожено 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Великие проходы Харьковской области, Фабричное и Окнино Луганской Народной Республики, Доля и Авдеевка Донецкой Народной Республики, Владимировка и Барвинок Днепропетровской области, а также Глубокое Черниговской области.

Ранее генерал сообщил, что российские военные вывели из строя систему наведения ЗРК С-300 в районе Одессы. Накануне ВС РФ также уничтожили Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный.