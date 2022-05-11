Остров Змеиный дарит контроль над частью Черного моря

Российская авиация сбила девять украинских беспилотников за ночь, а с начала спецоперации — около 500. Один из них обнаружили вблизи острова Змеиный, который ВСУ пытались захватить 9 мая. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в колонке для «360» объяснил, почему националисты используют эти аппараты и в чем значение взятия небольшого острова в Черном море.

Далее — прямая речь.

Роль жертвы

Беспилотники не новшество. Они применялись во многих конфликтах, например, между Йеменом и Саудовской Аравией, в Сирии — при атаке на российскую авиабазу Хмеймим, в Афганистане.

Украина массово применяет беспилотники, потому что у нее практически нет авиации

Украинские военные надеются с их помощью нанести большой ущерб российским вооруженным силам. Однако они недооценивают мощную систему противовоздушной обороны России. Военные применяют зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитный ракетный комплекс «Тор», «Бук-М2» и другие виды техники. Российские радиолокационные станции обнаруживают и ликвидируют любые беспилотники. В спецоперации беспилотники играют, скорее, роль жертвы.

Контроль над морем

Один из аппаратов был сбит вблизи острова Змеиный, который в последние дни у всех на слуху: в понедельник Минобороны РФ рассказало, что украинские военные несколько раз пытались его захватить. Этот остров совсем небольшой, но важный с оперативно-стратегической точки зрения. Он находится на северо-западе Черного моря, поэтому дает контроль над устьем Дуная, путем к Херсону, а также над Одессой и Ильичевским портом.

Кто владеет островом Змеиным, тот практически контролирует северо-западную акваторию Черного моря. Для Украины было очень важно вернуть его к 9 Мая, чтобы показать, что она достигла важнейшей победы, сильна как никогда, о чем любят говорить на Западе, поддерживая инициативы о поставках оружия за деньги, которых у Украины нет.

Украинские генералы по совету западных кураторов направили на Змеиный несколько десантов. Там погибли свыше 50 бойцов, было потеряно большое количество самолетов, вертолетов и беспилотников. Однако эта попытка ни к чему не привела.

Цель — освободить ЛНР

Еще три беспилотника сбили вблизи Рубежного. В апреле его взяли под контроль российские военные, сейчас продолжается зачистка близлежащих районов от боевиков. Возвращение Луганской Народной Республики в свои административные границы — стратегически важная цель спецоперации. Она уже почти полностью освобождена от бандеровцев.

Если Луганская Народная Республика будет освобождена, то будет освобождена и Донецкая Народная Республика

В Донбассе окружена крупнейшая националистическая ударная группировка Вооруженных сил Украины численностью от 50 до 70 тысяч человек. Уничтожив ее, российские войска будут выбирать цель исходя из ситуации. Они пойдут в направлении Харькова, Одессы, Николаева.

Нет сомнений в том, что спецоперация одержит победу за победой. Может быть, не так быстро, как кому-то хотелось бы, особенно на Западе, который критикует нас за то, что мы медленно движемся. Каждый мнит себя стратегом, бой ведя со стороны.