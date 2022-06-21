Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

ВСУ накануне пытались овладеть островом Змеиный. Украинские военнослужащие нанесли артиллерийские и ракетные удары по нему, российские военные отбили атаку. Также в районе острова ВС РФ обнаружили стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk RQ-4. Об сообщило Минобороны РФ.

«20 июня, около 05:00, киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказано в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram.

Более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов участвовали в воздушном налете.

«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США Global Hawk RQ-4», — отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивали зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Очакова и Тузлы.

В Минобороны добавили, что артиллерийские и ракетные удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», а также 155-миллиметровыми гаубицами М-777 и реактивными системами залпового огня «Ураган». Украинские силы провели атаку с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.