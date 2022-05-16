ВС России сбили в воздухе еще 3 украинских самолета

Два самолета воздушных сил Украины Су-25 сбиты в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны в районах Евгеновки Николаевской области и Великой Камышевахи. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит украинский самолет Су-24. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Также стало известно об уничтожении 10 беспилотников Украины, среди которых два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства. Беспилотные летательные аппараты сбили над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики.

В районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области удалось перехватить 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила три украинских пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада горючего. Ракетные войска и артиллерия нанесли эффективный удар по 325 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктам управления и 24 артиллерийским батареям на огневых позициях.