От ритуала до ревности. Версии смерти Энди Картрайта

Гибель 30-летнего рэп-исполнителя Энди Картрайта, расчлененного собственной женой, обрастает новыми подробностями. Точная причина его смерти неизвестна до сих пор. Какие версии гибели исполнителя уже появлялись в СМИ — в материале «360».

О гибели Энди Картрайта стало известно в конце июля, спустя четыре дня, после его смерти. В квартире артиста были обнаружены его останки, которые его жена Марина Кохал расфасовала по пакетам. Со слов женщины, на такие действия ее сподвигла благородная цель — она не хотела, чтобы «сохранить о нем светлую память».

Следователям женщина рассказала, что расчленяла тело мужа одна. Однако в некоторых случаях ей помогала ее мама. В частности, перенести туловище в ванну, чтобы его обмыть и избавиться от запаха.

Версия № 1 — Передозировка

Как рассказала Кохал, она обнаружила своего мужа мертвым в их квартире. В качестве причины смерти Картрайта, девушка назвала передозировку наркотиками. Именно поэтому она и хотела тихо избавиться от трупа — чтобы инсценировать пропажу мужа. Тогда история с наркотиками, по ее словам, не всплыла бы.

Однако друзья и знакомые усомнились в такой версии. Они утверждали, что у рэпера не было проблем с запрещенными препаратами, но были трудности с алкоголем.

Версия № 2 — Сердечный приступ

Первичный анализ не показал в крови погибшего наркотиков. Тогда адвокат заявил о еще одной возможной причине смерти — сердечном приступе. Со слов Кохал, у Картрайта были проблемы с сердцем. Эту возможную причину подтвердил судмедэксперт, исходя из тех описаний трупа, которые предоставила ему жена артиста.

«Марина действительно говорила о том, что ее муж страдал от проблем с сердцем и с алкоголем, его друзья также это подтвердили. К тому же женщина описывала судмедэксперту состояние Энди, когда она его нашла. И тот подтвердил, что такое бывает именно при сердечном приступе. Она описала позу, вид трупа. При этом разговоре были сотрудники полиции. Возможно, после и родилась версия с сердечным приступом. Однако пока никаких официальных данных от Следственного комитета мы не получали», — говорила Ирина Скурту.

Версия № 3 — Отравление

По слов жены рэпера, когда она обнаружила труп, у него была видна пена изо рта. Это может свидетельствовать об отравлении, говорила Ирина Скурту, адвокат подозреваемой.

Версия № 4 — Ритуальный обряд

Один из друзей погибшего рассказал, что замечал за Кохал странности. Он отметил, что она сильно интересовалась эзотерикой.

«Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», — сказал один из знакомых погибшего.

По его словам, постепенно в разговорах Картрайта появляться вопросы мистики и различные эзотерические термины. Мужчина предположил, что в страной смерти друга мог иметь место «ритуальный обряд».

Версия № 5 — Ревность

В СМИ появилась информация, что Энди Картрайт хотел уйти из семьи. Якобы он уже больше года встречался с девушкой-фанаткой, гораздо моложе его жены. Издания утверждают, что Кохал могла знать о романе рэпера и его планах расторгнуть брак, что послужило мотивом для преступления.

Сегодня Смольнинский суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал на два месяца. До конца сентября она будет находиться в СИЗО. Ей предъявили обвинение в убийстве мужа. Следствие утверждает, что жена артиста неустановленным способом, но умышленно убила, а затем расчленила его труп, чтобы скрыть следы.

По информации СМИ, женщина признала свою вину. Адвокат матери Картрайта сообщил, что следователи уже установили мотив преступления.