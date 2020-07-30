Жена расчленила рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге. Она хотела спасти его от бесславной смерти

В Санкт-Петербурге умер рэпер Энди Картрайт, по предварительной информации, от передозировки. После смерти музыканта жена решила расчленить останки супруга, чтобы спасти его от «бесславной смерти».

Как стало известно «Фонтанке», тело Картрайта, вернее то, что от него осталось, пролежало в квартире на Невском проспекте несколько дней.

29 июля адвокат женщины позвонил в полицию и рассказал ему версию своей подзащитной. 36-летняя жительница Санкт-Петербурга сообщила правозащитнику, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиками.

Сначала женщина хотела спрятать тело, потом решила его расчленить, но с дальнейшими действиями затруднилась. Издание узнало, что в квартире на Невском нашли пять пакетов с частями тела, все они находились в холодильнике.

Решение расчленить мужа она объяснила тем, что хотела спасти его память от бесславной смерти.

В деле разбирается полиция, из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Энди Картрайт выступал на Versus Battle. Ему было 30 лет.