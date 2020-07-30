Жена расчленила рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге. Она хотела спасти его от бесславной смерти
Как стало известно «Фонтанке», тело Картрайта, вернее то, что от него осталось, пролежало в квартире на Невском проспекте несколько дней.
29 июля адвокат женщины позвонил в полицию и рассказал ему версию своей подзащитной. 36-летняя жительница Санкт-Петербурга сообщила правозащитнику, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиками.
Сначала женщина хотела спрятать тело, потом решила его расчленить, но с дальнейшими действиями затруднилась. Издание узнало, что в квартире на Невском нашли пять пакетов с частями тела, все они находились в холодильнике.
Решение расчленить мужа она объяснила тем, что хотела спасти его память от бесславной смерти.
В деле разбирается полиция, из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.
Энди Картрайт выступал на Versus Battle. Ему было 30 лет.