СМИ: наркотики не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Такой вывод сделан на основании первичного анализа.
Анализы супруги музыкального исполнителя также не показали следов наркотических веществ и алкоголя в организме, сообщил Life со ссылкой на источник. В ее крови обнаружили только фенобарбитал, но он содержится в некоторых лекарствах, например в корвалоле.
Расчлененное тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. По версии супруги 30-летнего музыканта, он умер от передозировки наркотиков. Она якобы не хотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Женщина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. Фрагменты она упаковала в пять пакетов. Жена рэпера могла постирать его внутренности в стиральной машине, чтобы избавиться от запаха.
Друзья Картрайта говорят, что он никогда не употреблял наркотики в отличие от алкоголя.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.