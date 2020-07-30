СМИ: наркотики не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Такой вывод сделан на основании первичного анализа.

Анализы супруги музыкального исполнителя также не показали следов наркотических веществ и алкоголя в организме, сообщил Life со ссылкой на источник. В ее крови обнаружили только фенобарбитал, но он содержится в некоторых лекарствах, например в корвалоле.

Расчлененное тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. По версии супруги 30-летнего музыканта, он умер от передозировки наркотиков. Она якобы не хотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Женщина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. Фрагменты она упаковала в пять пакетов. Жена рэпера могла постирать его внутренности в стиральной машине, чтобы избавиться от запаха.

Друзья Картрайта говорят, что он никогда не употреблял наркотики в отличие от алкоголя.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.