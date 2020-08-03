Адвокат: мотив действий вдовы Картрайта уже установили

Адвокат матери рэпера Энди Картрайта Антон Кобит не стал комментировать сообщения СМИ о том, что мужчина хотел уйти от гражданской жены к любовнице. Однако в разговоре с «360» защитник отметил, что мотив действий Марины Кохал установлен.

«Пока без комментариев. Если сейчас давать комментарии, они могут навредить ходу предварительного следствия. Вы скоро все узнаете. Мотив в ходе адвокатского расследования был установлен мной», — заявил Кобит.

По его словам, он будет готов прояснить ситуацию после ходатайства органов предварительного следствия о заключении Марины Кохал под стражу. Также адвокат рассказал о состоянии своей клиентки.

«Мама находится в подавленном состоянии, учитывая все обстоятельства смерти ее сына», — отметил Кобит.

Ранее в СМИ появилась информация, что Энди Картрайт больше года встречался с молодой девушкой и собирался уйти от жены Марины Кохал к ней. Уточняется, что новая возлюбленная рэпера была его поклонницей.

Кохал подозревают в убийстве Картрайта. Ранее она рассказала, что нашла бездыханного супруга в своей квартире. По ее словам, он скончался от передозировки наркотиков. Якобы чтобы не говорить фанатам о такой смерти их кумира, женщина решила расчленить тело. Позже Марина хотела представить все так, как будто ее муж исчез.

Однако друзья Энди не подтверждают версию о его наркозависимости. Зато один из приятелей заявил, что Кохал увлекалась эзотерикой и производила впечатление странной девушки.