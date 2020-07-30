«Бесславие» Энди Картрайта. Почему знакомые рэпера не верят в смерть от наркотиков

Полиция Санкт-Петербурга нашла части тела рэпера Versus Battle Энди Картрайта. Подозреваемой стала его жена, которая, по данным журналистов, четыре дня пилила труп возлюбленного, потому что посчитала его смерть «бесславной».

СМИ сообщили о смерти рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Его супруга предполагает, что он умер от передозировки наркотиков. Сайт Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в полицию обратился адвокат Санкт-Петербургской коллегии с информацией, что его знакомая нашла тело своего мужа, решила расчленить его и спрятать. Все случилось в квартире дома № 134 по Невскому проспекту.

Перед смертью на странице Картрайта в Instagram появилось фото татуировки с катафалком.

«Фонтанка» узнала, что после расчленения жена Картрайта якобы общалась с подписчиками от его имени. Сайт утверждает, что в перерыве между расчленением тела на пять частей она заходила на его страницу как владелец и имитировала деятельность. Последняя запись в Instаgrаm от самого Картрайта датирована 23 июля, а 26-го числа появился пост с татуировкой и текстом: «Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. S. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам».

Telegram-канал Life Shot узнал от некого источника, что жена Картрайта Марина Кухал нашла его тело 25 июля. Информатор канала заявил, что она якобы посчитала, что такая смерть «недостойна нестоящего рэпера», и решила его распилить, чем занималась четыре дня. Фрагменты она хотела спрятать, но потом все-таки решила позвонить адвокату, который посоветовал вызвать полицию. По данным Telegram-канала, правоохранители считают, что девушка могла быть под действием каких-то наркотических веществ. По информации источника РИА «Новости», на месте происшествия нашли нож, разделочную доску и пластиковый таз.

Сайт «Фонтанка» отметил, что у Картрайта был свой кабинет, куда он запрещал входить без разрешения. По данным журналистов, в день смерти его жена вышла погулять и вернулась через три часа. За дверью кабинета мужа была тишина. Когда женщина вошла, то увидела тело мужа с пеной у рта и синим лицом. «Фонтанка» утверждает, что накануне в квартиру приходили с натасканной собакой, которая не нашла наркотики. Собеседники сайта говорят, что у жены Картрайта не было мотива убивать супруга: он никогда ее не бил, она не обращалась ни в полицию, ни к знакомым с жалобами, а в случае его смерти она бы не получила прав на какое-то совместное имущество.

«Невские новости» со ссылкой на свой источник передали, что жена Картрайта могла постирать его внутренности в стиральной машине, чтобы избавить от запаха.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. Жену рэпера задержали, но, по словам ее адвоката Ирины Скурту, не в рамках уголовного дела. Об этом она сказала «360». В сообщении она косвенно подтвердила, что женщина могла расчленить мужа.

Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. <…> Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу. <…> Не надо ее ни в чем обвинять. Она готова пройти полиграф Ирины Скурту.

В беседе с «360» Александр Тимарцев (Ресторатор), создатель онлайн-шоу Versus Battle, сообщил, что планирует собирать деньги для помощи семье.

Алкоголь или наркотики

Life Shot узнал у друзей исполнителя, что у Картрайта были проблемы с алкоголем. По их словам, жена рэпера часто писала его знакомым, чтобы они помогли найти мужа. Знакомые Картрайта однозначно утверждают, что он не употреблял наркотики.

Тимарцев сказал РЕН ТВ, что впервые слышит о проблемах рэпера с наркотиками.

«Фантастически профессионально работал с текстом. Про наркотики для меня большая новость. Были проблемы с алкоголем, мог уходить в длительные запои. Большая утрата для рэпа, для меня лично», — сказал Тимарцев.

Рэперша Криминал Ма (настоящее имя Ирина Алексеева) сказала сайту «78.ru», что Картрайт был спокойным, вежливым и миролюбивым человеком. Она считает, что он не мог умереть от передозировки наркотиков.

«Одно могу точно сказать: он отличный рэпер, здравый парень и не употреблял наркотики, от которых мог бы получить передоз», — сказала Алексеева.

Соседка Картрайта Татьяна сказала «360», что пара была спокойная, ругани из их квартиры никогда не было слышно. Шумных вечеринок в доме тоже никто не устраивал. По ее словам, погибший с женой жили в квартире ее брата, который работает врачом. Мужчина живет за границей, поэтому пустил к себе свою сестру. Она переехала вместе с Картрайтом.

Автор сложных рифм

Энди Картрайт — украинский андеграунд рэп-исполнитель, который стал известен в узких кругах после участия в Versus Battle — интернет-шоу, где участники соревнуются в читке. Картрайт использовал мистическую символику и рассматривал андеграундную сцену как оппозицию и свободу мысли. Среди его самых известных треков: «Поднебесная дурка», «Гвоздь на руке индиго» и «Магия мутных вод».

В интервью сайту Versus Battle он говорил, что не пишет треки под наркотиками.

«В 90% случаев пишу абсолютно трезвым. Оставшиеся 10% — это алкоголь. Кто-то считает мое творчество результатом приема „тяжелых веществ“, все это их собственные домыслы, и я рад, что мое сознание без стероидов выдает вещи, которые другие не выдадут даже упоровшись», — сказал Картрайт.

Картрайт увлекся рэпом еще в детстве. В какой-то момент в родном городе исполнителя Нежин появились хип-хоп-тусовки. Только тогда рэпер стал набирать небольшую популярность.

На «Версусах» Картрайт появился в 2014 году. Его первым соперником был ATL — Сергей Круппов из Новочебоксарска. Победу присвоили ATL.

Следующий «бой» состоялся в 2016-м. Оппонентом Картрайта стал Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), которому украинский исполнитель тоже проиграл.

В последние годы рэпер делал треки, приближенные к грайму, а у текстах стали появляться сложные рифмы и мистические символы.