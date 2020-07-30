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    30 июля 2020, 14:50

    «Бесславие» Энди Картрайта. Почему знакомые рэпера не верят в смерть от наркотиков

    Борис Ломакин , Иван Степанов

    Полиция Санкт-Петербурга нашла части тела рэпера Versus Battle Энди Картрайта. Подозреваемой стала его жена, которая, по данным журналистов, четыре дня пилила труп возлюбленного, потому что посчитала его смерть «бесславной».
    «Бесславие» Энди Картрайта. Почему знакомые рэпера не верят в смерть от наркотиков

    СМИ сообщили о смерти рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Его супруга предполагает, что он умер от передозировки наркотиков. Сайт Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в полицию обратился адвокат Санкт-Петербургской коллегии с информацией, что его знакомая нашла тело своего мужа, решила расчленить его и спрятать. Все случилось в квартире дома № 134 по Невскому проспекту.

    Перед смертью на странице Картрайта в Instagram появилось фото татуировки с катафалком.

    «Фонтанка» узнала, что после расчленения жена Картрайта якобы общалась с подписчиками от его имени. Сайт утверждает, что в перерыве между расчленением тела на пять частей она заходила на его страницу как владелец и имитировала деятельность. Последняя запись в Instаgrаm от самого Картрайта датирована 23 июля, а 26-го числа появился пост с татуировкой и текстом: «Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. S. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам».

    Telegram-канал Life Shot узнал от некого источника, что жена Картрайта Марина Кухал нашла его тело 25 июля. Информатор канала заявил, что она якобы посчитала, что такая смерть «недостойна нестоящего рэпера», и решила его распилить, чем занималась четыре дня. Фрагменты она хотела спрятать, но потом все-таки решила позвонить адвокату, который посоветовал вызвать полицию. По данным Telegram-канала, правоохранители считают, что девушка могла быть под действием каких-то наркотических веществ. По информации источника РИА «Новости», на месте происшествия нашли нож, разделочную доску и пластиковый таз.

    Сайт «Фонтанка» отметил, что у Картрайта был свой кабинет, куда он запрещал входить без разрешения. По данным журналистов, в день смерти его жена вышла погулять и вернулась через три часа. За дверью кабинета мужа была тишина. Когда женщина вошла, то увидела тело мужа с пеной у рта и синим лицом. «Фонтанка» утверждает, что накануне в квартиру приходили с натасканной собакой, которая не нашла наркотики. Собеседники сайта говорят, что у жены Картрайта не было мотива убивать супруга: он никогда ее не бил, она не обращалась ни в полицию, ни к знакомым с жалобами, а в случае его смерти она бы не получила прав на какое-то совместное имущество.

    «Невские новости» со ссылкой на свой источник передали, что жена Картрайта могла постирать его внутренности в стиральной машине, чтобы избавить от запаха.

    Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. Жену рэпера задержали, но, по словам ее адвоката Ирины Скурту, не в рамках уголовного дела. Об этом она сказала «360». В сообщении она косвенно подтвердила, что женщина могла расчленить мужа.

    Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. <…> Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу. <…> Не надо ее ни в чем обвинять. Она готова пройти полиграф

    Ирины Скурту.

    В беседе с «360» Александр Тимарцев (Ресторатор), создатель онлайн-шоу Versus Battle, сообщил, что планирует собирать деньги для помощи семье.

    Алкоголь или наркотики

    Life Shot узнал у друзей исполнителя, что у Картрайта были проблемы с алкоголем. По их словам, жена рэпера часто писала его знакомым, чтобы они помогли найти мужа. Знакомые Картрайта однозначно утверждают, что он не употреблял наркотики.

    Тимарцев сказал РЕН ТВ, что впервые слышит о проблемах рэпера с наркотиками.

    «Фантастически профессионально работал с текстом. Про наркотики для меня большая новость. Были проблемы с алкоголем, мог уходить в длительные запои. Большая утрата для рэпа, для меня лично», — сказал Тимарцев.

    Рэперша Криминал Ма (настоящее имя Ирина Алексеева) сказала сайту «78.ru», что Картрайт был спокойным, вежливым и миролюбивым человеком. Она считает, что он не мог умереть от передозировки наркотиков.

    «Одно могу точно сказать: он отличный рэпер, здравый парень и не употреблял наркотики, от которых мог бы получить передоз», — сказала Алексеева.

    Соседка Картрайта Татьяна сказала «360», что пара была спокойная, ругани из их квартиры никогда не было слышно. Шумных вечеринок в доме тоже никто не устраивал. По ее словам, погибший с женой жили в квартире ее брата, который работает врачом. Мужчина живет за границей, поэтому пустил к себе свою сестру. Она переехала вместе с Картрайтом.

    Автор сложных рифм

    Энди Картрайт — украинский андеграунд рэп-исполнитель, который стал известен в узких кругах после участия в Versus Battle — интернет-шоу, где участники соревнуются в читке. Картрайт использовал мистическую символику и рассматривал андеграундную сцену как оппозицию и свободу мысли. Среди его самых известных треков: «Поднебесная дурка», «Гвоздь на руке индиго» и «Магия мутных вод».

    В интервью сайту Versus Battle он говорил, что не пишет треки под наркотиками.

    «В 90% случаев пишу абсолютно трезвым. Оставшиеся 10% — это алкоголь. Кто-то считает мое творчество результатом приема „тяжелых веществ“, все это их собственные домыслы, и я рад, что мое сознание без стероидов выдает вещи, которые другие не выдадут даже упоровшись», — сказал Картрайт.

    Картрайт увлекся рэпом еще в детстве. В какой-то момент в родном городе исполнителя Нежин появились хип-хоп-тусовки. Только тогда рэпер стал набирать небольшую популярность.

    На «Версусах» Картрайт появился в 2014 году. Его первым соперником был ATL — Сергей Круппов из Новочебоксарска. Победу присвоили ATL.

    Следующий «бой» состоялся в 2016-м. Оппонентом Картрайта стал Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), которому украинский исполнитель тоже проиграл.

    В последние годы рэпер делал треки, приближенные к грайму, а у текстах стали появляться сложные рифмы и мистические символы.

    Новости SMI.FM