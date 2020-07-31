Погибший рэпер Энди Картрайт страдал от проблем с сердцем, которые могли привести к его смерти. Об этом «360» заявила Ирина Скурту, адвокат жены музыканта Марина Кохал.

«Марина действительно говорила о том, что ее муж страдал от проблем с сердцем и с алкоголем, его друзья также это подтвердили. К тому же женщина описывала судмедэксперту состояние Энди, когда она его нашла. И тот подтвердил, что такое бывает именно при сердечном приступе. Она описала позу, вид трупа. При этом разговоре были сотрудники полиции. Возможно, после и родилась версия с сердечным приступом. Однако пока никаких официальных данных от Следственного комитета мы не получали», — подтвердила Ирина Скурту.

По словам адвоката, еще одна версия смерти мужчины — отравление. На это указывает наличие пены у рта погибшего, о которой также говорила Марина Кохал.

«На вчерашний день Марина оставалась в статусе свидетеля, а это значит, что пока я не могу ознакомиться с материалами дела. Ее еще ни разу не допросили, потому что она была в очень плохом психологическом состоянии, полуобморочном. Темные ввалившиеся глаза, похудение до невозможности, практически истощение. Сама Марина говорила, что не ела и не спала практически пять дней», — добавила адвокат Кохал.

От сегодняшнего состояния Марины зависит, смогут следователи провести опрос или нет. Пока официально об этом не сообщалось.

«Я не исключаю, что статус Кохал может измениться в ближайшее время. Но она утверждает, что не имеет никакого отношения к смерти мужа. Также и ее мама не причастна к смерти зятя и расчленению его трупа. То, что вчера написали СМИ о маме Марины, — это бред. Ни она сама, ни Кохал не подтвердили эту информацию. Мама узнала о смерти Энди через сутки после случившегося и просила дочь сообщить обо всем в полицию. Она не стала сама звонить в правоохранительные органы, так как для нее это значило выдать свою дочь», — пояснила Ирина Скурту.

Адвокат также добавила, что пара проживала в большой трехкомнатной квартире, там действительно можно не заметить что-то, происходящее в соседней комнате.

«Мама не знала, что происходит. Их с ребенком комната располагается в глубине квартиры, а комната Энди — при входе. Между ними огромный коридор. Плюс он часто закрывался в своей комнате, не любил, когда к нему заходят. Так что такое объяснение я считаю вполне логичным. К тому же Марина не издавала никаких слишком громких звуков, не орудовала топором. И еще — мама часто выходила гулять с ребенком надолго, то есть вообще отсутствовала в квартире», — добавила Скурту.

Ребенок пары сейчас вместе с бабушкой живет у близких родственников. Мама Марины также проходит по делу в качестве свидетеля, она не задержана.

«Родственники, у которых сейчас малыш, надежные и обеспеченные, Марина им целиком доверяет», — заключила адвокат.

Ранее полиция Санкт-Петербурга обнаружила части тела рэпера Энди Картрайта в его квартире. По версии следствия, расчленила труп его жена, которая испугалась реакции фанатов на новость о смерти исполнителя от передозировки наркотиками. Она в течение нескольких дней распиливала тело мужчины и раскладывала его по пакетам. Женщина сама обратилась к адвокату лишь на пятый день после смерти рэпера. Полиция проводит проверку.