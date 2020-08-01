Жене погибшего рэпера Картрайта продлили задержание. По данным СМИ, она призналась в убийстве

Суд продлил задержание на 72 часа Марине Кохал, жене погибшего рэпера Энди Картрайта. Ей предъявлено обвинение в убийстве неустановленным способом. По данным РЕН ТВ, женщина призналась в убийстве.

По версии следствия, женщина поссорилась в мужем в квартире, где они проживали, убила его и расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления. РЕН ТВ написало, что Кохал призналась в убийстве. Однако в пресс-службе суда это опровергли.

Сама Марина Кохал отрицала свою причастность к смерти музыканта. Она утверждает, что обнаружила тело мужа в квартире, подумала, что он погиб из-за передозировки наркотиками и решила избавиться от трупа, чтобы не портить репутацию Картрайта в глазах фанатов. Позднее адвокат Марины Кохал Ирина Скурту сообщила о том, что причиной смерти музыканта может быть сердечный приступ или отравление. Она также опровергла информацию о том, что в крови рэпера не обнаружили наркотических веществ.

Ранее СМИ сообщали, что Кохал срезала кончики пальцев мужа, чтобы его было сложнее опознать. Кроме того, в квартире постоянно находились ребенок пары и мать Марины Кохал. По словам Ирины Скурту, теща не принимала участие в расчленении зятя, она узнала о произошедшем лишь через сутки после его смерти и долго уговаривала дочь позвонить в полицию.

Тело Энди Картрайта обнаружила полиция в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. По словам его жены, он умер еще 24 июля.