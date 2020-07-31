СМИ: жена Картрайта рассказала следствию подробности расчленения

Девушка рассказала следователям, что обнаружила рэпера дома мертвым в неестественной позе около трех часов дня 24 июля. Потом, со слов Кохал, она списалась с другом, который должен был встретиться с его мужем. Она написала сообщение от лица мужа, что он не сможет увидеться с приятелем.

При этом, по данным «Фонтанки», девушка не стала вызывать скорую, потому что «находилась в стрессовом состоянии». По словам Кохал, позже она нашла в комнате шприц с прозрачной жидкостью. Девушка предположила, что это наркотики.

Кохал решила, что смерть от передозировки оставит плохой след на репутации репера, поэтому собиралась инсценировать его исчезновение. По ее словам, она срезала кожу с подушечек пальцев мужа. На следующий день отнесла биоматериал на детскую площадку и надеялась, что его съедят крысы.

Девушка также рассказала, что расчленяла мужа одна. Но ее мать помогала ей перенести туловище в ванну, что помыть его под душем и избежать распространения запаха.

Мать погибшего узнала о смерти сына от знакомых, которые прочитали новости в Сети. Женщина ждала в гости молодого человека с семьей после открытия границ.