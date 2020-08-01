Друг репера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены

Один из друзей расчлененного в Санкт-Петербурге украинского репера Энди Картрайта (Александр Юшко) назвал его жену Марину Кохал женщиной со странностями. Он сообщил о ее глубоком интересе к эзотерике.

В беседе с журналистами газеты «Московский комсомолец» он сообщил, что с юности сам интересовался подобными темами, поэтому сразу узнал термины. Марину он охарактеризовал как «мягко говоря, странную».

«Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», — сообщил собеседник издания. Постепенно вопросы мистики начался появляться и в разговорах с репером.

«Однажды я услышал знакомые термины от Саши, он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился», — признался он.

Мужчина предположил, что в истории страной смерти Энди Картрайта, вероятно, присутствовали наркотики. Он также не исключил случайность или «ритуальный обряд». Однако молодого человека насторожило сообщение, что в крови Марины обнаружили фенобарбитал. По мнению собеседник издания — употреблять такие препараты деструктивно. Он угнетает центральную нервную систему и разрушает личность. Сам факт применения препарата, по мнению друга репера, говорит о социальной принадлежности человека к определенному маргинальному слою.

«Да, оно успокаивает путем угнетения ЦНС, то есть, эмоций становится многократно меньше, они притупляются. В таком состоянии ей было гораздо проще, спокойнее расчленить тело покойного мужа», — заявил мужчина.

Расчлененный труп 31-летнего музыканта полиция обнаружила 29 июля в квартире на Невском проспекте. Его жена заявила, что репер умер от передозировки наркотиков, а она решил скрыть этот позорный факт и расчленила тело.