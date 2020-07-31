Следствие выдвинуло обвинение в убийстве жене рэпера Картрайта

Следственный комитет России предъявил обвинение жене рэпера Энди Картрайта. Марину Кохал подозревают в убийстве мужа. Вскоре правоохранительные органы будут ходатайствовать об аресте девушки.

«По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу», — говорится на сайте СК. Затем, по версии следователей, девушка расчленила тело рэпера, чтобы скрыть преступление.

При этом правоохранительные органы продолжают расследование по уголовному делу по статье об убийстве. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

По информации «Фонтанки», Кохал отрезала кончики пальцев у рэпера, чтобы его было сложнее опознать. Также девушка рассказала, что расчленяла мужа сама, а подтолкнула ее на такое действие мысль о бесславной смерти мужа от передозировки наркотиков.

При этом наркотическую зависимость рэпера отрицали его друзья. Они лишь рассказали, что у Картрайта были проблемы с алкоголем.