СМИ: рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

СМИ утверждают, что Марина Кохал могла знать о романе рэпера и его планах расторгнуть брак. При этом журналисты располагают информацией, что любовница погибшего значительно младше его жены.

Девушка несколько лет назад окончила вуз и долгое время была поклонницей рэп-батлов. Также в ее социальных сетях есть отрывки с выступлениями Картрайта и видео с его концертов.

Следствие выдвинуло обвинение в отношении жены рэпера. Ее подозревают в убийстве мужа. Ранее девушка сообщила своему адвокату, что нашла тело мужа в своей квартире. По ее словам, он умер от передозировки наркотиков и, чтобы память артиста не испортила новость о такой смерти, девушка решила расчленить тело, а поклонникам сказать, что рэпер исчез.

При этом друзья музыканта не подтвердили его наркозависимость. А один из его приятелей рассказал подробнее о жене. По его словам, Кохал увлекалась эзотерикой и была со странностями.