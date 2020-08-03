Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали

Марину Кохал арестовали на два месяца после того, как тело ее мужа Энди Картрайта нашли в Петербурге. Женщина заявила, что рэпер скончался после передозировки наркотиками, а она затем расчленила его.

Жену погибшего исполнителя отправили под арест по решению суда. Заседание проходило 3 августа в Санкт-Петербурге.

Ранее адвокат подозреваемой Ирина Скурту сообщала, что сторона защиты намеревалась просить о домашнем аресте. Для этого было необходимо собрать необходимые документы и обеспечить место проживания. Кроме того, адвокат отметила, что на теле рэпера не нашли никаких внешних признаков травм, которые могли бы привести к смерти.

Энди Картрайта 29 июля нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена заявила сотрудникам полиции, что исполнитель умер после передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело мужа, чтобы скрыть позорную причину кончины. В итоге женщину задержали, предъявив обвинение в убийстве неустановленным способом.