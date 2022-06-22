Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры — у певца оказалась редкая форма болезни, о которой он не знал. Этот же коварный недуг погубил и Юлию Началову. Врачи настаивают, что подагру нельзя запускать — она грозит болями, старческим слабоумием и смертью. Болезнь можно притормозить правильным питанием.

Умер певец Пьер Нарцисс

Певец Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни в Москве. Участник второго сезона «Фабрики звезд» стал известен благодаря своей экзотической внешности и песне «Шоколадный заяц». В последние годы имя певца мелькало разве что в сводках происшествий и скандалов: в 2018 году Нарцисса избил хулиган, а в 2020-м бывшая жена Валерия Калачева обвинила исполнителя в пьянстве и тирании.

По словам друзей, певец страдал целым рядом болезней. Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал, что Пьер Нарцисс серьезно страдал от аллергии. Музыкант и участник проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков подтвердил, что певец болел бронхиальной астмой и всегда носил с собой ингалятор. При этом Нарцисс увлекался спортом — солист группы Casual Алексей Яшин вспоминал, что они нередко вместе играли в футбол.

По словам близких, Пьер Нарцисс умер в больнице. Певцу делали операцию на почках, однако возникли осложнения, которые привели к остановке сердца. Валерия Калачева рассказала, что причиной смерти ее бывшего мужа стали последствия подагры. Дочь исполнителя написала в соцсетях, что отец будет для нее примером всю жизнь.

Опасную болезнь нельзя запускать

Врач-ревматолог Александр Елонаков в беседе с «360» рассказал, что при подагре происходит отложение кристаллов мочевой кислоты в самых разных суставах и органах. Чаще всего поражаются почки, но это могут быть и любые другие ткани человеческого организма.

«Болезнь проявляется внезапными приступами артритов — воспалением суставов. Типично, когда это пальцы ног, но могут быть и любые другие суставы. Также заболевание характеризуется частым поражением почек и мочекаменной болезнью, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца с развитием инфарктов миокарда. Чаще всего болеют люди среднего возраста, однако недуг может быть и у детей. Это довольно тяжелое заболевание и может привести к смерти», — сказал Елонаков.

Источник фото: РИА «Новости»

Он отметил, что подагрой могут страдать и пожилые люди. Чаще всего это связано с не очень выраженными ферментными нарушениями. Кроме того болезнь может вызвать прием некоторых лекарств при наличии сопутствующих заболеваний. Также врач подтвердил, что подагра опасна при почечной недостаточности.

«Если человек вовремя не обращается за помощью и болезнь прогрессирует, то может потребоваться серьезное вмешательство в организм. Например, гемодиализ — пациент до трех раз в неделю должен посещать многочасовые процедуры. Или понадобится трансплантация почки, а это еще более серьезно — поиски доноров, прием препаратов для предупреждения отторжения почки», — перечислил Елонаков.

Подагра убила Нарцисса и Началову

По словам экс-супруги Калачевой, у Пьера Нарцисса было редкое осложнение подагры. При этой болезни креатинин скапливается в руках и ногах и вызывает их деформацию. Однако у певца соли накапливались на внутренних органах, в том числе и на сердце. При этом ни врачи, ни сам Пьер Нарцисс не понимали, что происходит. Обезболивающие таблетки и уколы не действовали.

«Ему предлагали стабилизироваться, а он говорил: „У меня дела, у меня съемки и мне нужно вылетать на гастроли“. Всячески избегал этого. В последний момент, когда ему было совсем плохо, взял такси, пришел в платную клинику — и там все выявили. На скорой доставили в специальную больницу и передали хорошим врачам», — отметила жена исполнителя.

Певца отправили на гемодиализ в реанимацию, но процедура не помогла и врачи погрузили Нарцисса в медикаментозный сон. Однако ночью у него остановилось сердце, все усилия врачей по реанимации оказались напрасными. Калачева призвала всех, кто страдает подагрой, пройти тщательное обследование.

Подагрой страдали многие известные люди, в том числе Иосиф Сталин. Жертвой болезни стала и Юлия Началова. После резкого обострения певицу в тяжелом состоянии госпитализировали в московскую больницу. Медики ввели Началову в искусственную кому и вечером 16 марта 2019 года 38-летняя певица умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Источник фото: РИА «Новости»

При подагре нужно соблюдать диету

Врачи утверждают, что подагра у пожилых людей повышает вероятность развития деменции. В ходе обследования более миллиона человек специалисты предположили, что негативное влияние на развитие организма мочевой кислоты, которая вырабатывается из-за подагры и откладывается в суставах, вызывает старческое слабоумие.

Риск заболеть подагрой можно снизить при помощи правильного рациона. Для этого нужно ограничить или максимально снизить употребление крольчатины, оленины, анчоусов и селедки, скумбрии, шпротов, форели, мидий, крабов, креветок, икры и пива. Также не стоит налегать на курицу, утку, говядину, свинину, фасоль и горох, грибы, шпинат, спаржу и отруби. Зато продукты с витамином С можно смело употреблять.

Руководитель отделения трансплантации почки имени академика Б. В. Петровского Михаил Каабак уточнил, что почечная недостаточность бывает в случае, когда почки перестают работать после какого-то острого воздействия. Это может быть отравление или какая-то хирургическая проблема.

Врач также рассказал, что в искусственную кому пациентов вводят, когда требуется лечение, несовместимое с их обычным образом жизни, и длительное пребывание пациента в состоянии покоя и неподвижности. Относительно болезней, которыми, по мнению друзей, страдал Нарцисс, Каабак отметил, что бронхиальная астма — один из вариантов аллергии.

«Эта болезнь связана с избыточной реакцией иммунитета, которая направлена не на защиту от чужеродных патогенов, а на вред иммунитета собственному организму. Что касается подагры, то это нарушение обмена веществ, связанное с неправильным обменом мочевой кислоты, когда она начинает накапливаться и может откладываться в суставах или в виде камней в почках. При подагре иногда делают операцию на почках для того, чтобы убрать камни», — сказал врач.