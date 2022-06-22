Гребенщиков подтвердил заболевание Нарцисса бронхиальной астмой

Известный музыкант, участник проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков рассказал «360», что умерший исполнитель Пьер Нарцисс длительное время болел бронхиальной астмой.

«У него была бронхиальная астма, всегда он с собой всегда носил ингалятор. Нарцисс — человек взрослый, ему виднее, как совмещать это. О болезни почек я совсем не знал», — сообщил Гребенщиков.

По его словам, новости о смерти Нарцисса стали неожиданными и шокировали.

«Нахожусь в шоке, честно сказать, люди умирали в моей жизни, потери были. Но это как-то, наверное, очень близкая и родная потеря. Могу сказать лишь хорошие слова про Пьера и дружбу с ним», — сказал Михаил.

Нарцисс в жизни всех называл своими братьями, к нему относились соответствующе.

«Его все называли братом, он всех называл братом. Говорил, что я его лучший друг, мне льстило. Я снимал его свадьбу на видео, день рождения дочери. Всегда хотел ему помочь. Больше всего виделись на гастролях, играли в футбол, у нас были общие увлечения, я писал ему песню про Сахалин», — продолжил Гребенщиков.

Музыкант рассказал забавный случай о том, как он с Нарциссом играл в шашки на деньги по дороге в Нижний Новгород.

«Проиграл шесть тысяч ему. Потом в гостинице он меня и в теннис сделал. Он ходит, ржет, мол, вот, я белого победил. Спустя месяц вновь поехали на поезде, там я уже отыгрался в шашки», — заключил Гребенщиков.

Ранее о смерти Нарцисса на 46-м году жизни сообщил Telegram-канал BAZA.

Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал «360», что Нарцисс также страдал от аллергии.