Врачи: пиво с рыбой увеличивает риск подагры

Врачи рассказали, что снизить риск приступов подагры можно при помощи правильного рациона. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Людям с этим заболеванием следует ограничить количество таких продуктов, как кролик, оленина, анчоусы, сельдь, скумбрия, шпроты, форель, мидии, краб, креветки, икра и пиво. Также небольшие количества мочевой кислоты, вредной при подагре, содержатся в курице, утке, говядине, свинине, фасоли, горохе, грибах, шпинате, спарже, отрубях.

Врачи рекомендовали употреблять продукты с витамином С, который снижает уровень мочевой кислоты. Например, отлично подходят кислая вишня или цитрусовые.

Эндокринолог Анна Гончарова назвала самые частые причины возникновения сахарного диабета. Она пояснила, что сахарный диабет второго типа диагностирован примерно у 5% россиян. Чаще всего он возникает у людей в возрасте от 45 до 56 лет. Врач уточнила, что есть 46 причин появления этого заболевания. Одна из самых частых — это врожденные генетические проблемы с выработкой инсулина.