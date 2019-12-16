От холеры до чумы. Опасные заболевания, которые вернулись за последние 10 лет

Издание отмечает, что в основном опасные болезни возвращаются или распространяются из-за глобального потепления и того, что все больше детей остаются без вакцин. Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Лильин пояснил «360», что перечисленные американским изданием болезни не являются угрозой для России. Основные смертельные угрозы страны — онкология и сердечно-сосудистые болезни.

Корь

В 2018 году от корью заразились почти 10 миллионов человек. Более 140 тысяч из них умерли. Большинство смертей пришлось на детей в возрасте до пяти лет, которые не были привиты. Самыми пострадавшими странами стали Мадагаскар, Украина, Конго и США.

«Тот факт, что любой ребенок умирает от такой предотвратимой вакциной болезни, как корь, является откровенно возмутительным коллективным отказом защитить самых уязвимых детей в мире», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, когда на прошлой неделе официально объявили число жертв 2018 года.

Профессор Евгений Лильин пояснил, что Россия входит в число передовых стран по профилактике разных заболеваний, в том числе и кори. Из-за развитой системы вакцинации заболеваемость падает с каждым годом.

Легочная чума

В 2018 году минимум три жителя Китая заразились чумой, двое — в Монголии, еще один — в США. Это одно из смертельных и очень заразных заболеваний. До появления антибиотиков оно убивало половину всех зараженных.

Но даже при приеме лекарств от болезни погибает каждый десятый, и она до сих пор эндемична для запада США. Ее переносчиками являются блохи, кусающие грызунов. В итоге животные становятся разносчиками заболевания, сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В России, по словам профессора Лильина, это заболевание очень давно не фиксировалось. Поэтому поводов для беспокойства пока нет.

Устойчивые инфекции

В мире распространяются устойчивые к антибиотикам инфекции, приводящие к летальным исходам. Причина в чрезмерном или неправильном приеме лекарственных препаратов, вызывающих привыкание у микроорганизмов. Нагляднее всего это видно в лечении туберкулеза, где антибиотики уже не помогают некоторым пациентам. И число неизлечимых больных растет каждый год.

«Устойчивость бактериальной флоры растет во всем мире. Но нужно не ограничить продажи антибиотиков, а жестко и четко информировать врачей и пациентов о правильном назначении и сроках приема этих препаратов», — подчеркнул заслуженный врач.

Венерические заболевания

Растет число случаев заражения болезнями, передающимися половым путем. Чаще всего диагностируют сифилис, гонорею и хламидиоз. Все они провоцируют рост смертности. В США в прошлом году от венерических заболеваний скончались 520 тысяч человек. Это стало самым высоким показателем с 1991 года.

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С 2017-го по 2018-й смертность младенцев от врожденного сифилиса выросла на 22%.

По мнению Лильина, сейчас усилия общественности направлены на профилактику ВИЧ. Профилактике других болезней, передающихся половым путем, внимание уделять почти перестали. Но о них тоже необходимо помнить и использовать средства защиты не только для того, чтобы не заразиться вирусом иммунодефицита.

Холера

Если не лечить холеру, она убивает человека за несколько часов. Из-за глобального потепления температура океана повышается. Ученые опасаются, что в воде активнее будут размножаться переносящие заразу бактерии.

«Холера в последние годы вновь появилась в мире. Наши врачи делают все, чтобы не допустить развития этой болезни в мире», — сказал медик.

Энцефалит

Потепление негативно сказалось и на росте случаев заболевания клещевым энцефалитом. Но это лишь одна сторона медали.

«Растущая угроза включает в себя недавно обнаруженные болезнетворные микробы, увеличение числа зарегистрированных клещевых заболеваний, расширение ареалов обитания и новый вид клещей, найденный в США», — отметили в CDC.

«Клещевой энцефалит, к сожалению, растет в некоторых регионах, где не налажена профилактика этой тяжелой болезни. Нужно мотивировать врачей и население на вакцинацию», — считает Лильин.

Подагра

Количество пациентов с подагрой тоже растет из-за пристрастия американцев к богатой пуринами пище: пиву, бекону, говядине, гребешкам и так далее. Сейчас болезнь поражает каждого 25 американца.

Подагра — заболевание, связанное с накоплением в организме мочевой кислоты. Часто ее связывают с отличными умственными способностями, ею болели не только короли, но и ведущие политики даже XX века, включая Черчиля, напомнил профессор Лильин.

«В России подагра процветает — народ ест всякую гадость. Она становится общим явлением. Нужно обучить врачей лечению болезни. Оно довольно простое и заключается в приеме препаратов, которые держит уровень мочевой кислоты в норме», — отметил профессор.