Солист группы «Корни» заявил, что незадолго до смерти Пьер Нарцисс страдал от аллергии

Известный музыкант Пьер Нарцисс незадолго до смерти сильно болел, передвигался с трудом. Об этом «360» сообщил солист группы «Корни» Александр Бердников.

«Буквально несколько дней назад я его видел, у него были какие-то проблемы. Знаю, что он практически не мог ходить. Он ходил, но с трудом. Говорил, что у него аллергия, задыхался в общем», — заявил Бердников.

Музыкант признался, что новость о смерти Нарцисса застала его врасплох.

«Я в полном шоке, это мой близкий друг. Очень хороший человек, даже не могу говорить о нем, как <…> Созвонился с Мишей Гребенщиковым, не понимаем происходящее. На меня это обрушилось <…> Несколько дней назад виделся с ним, говорили о новых проектах, общались. Хотели какие-то вещи вместе сделать», — добавил он.

Бердников охарактеризовал Нарцисса как примерного мужа и настоящего человека.

«Он был настоящим человеком, который любил семью, жил для нее. Теперь я не знаю, такого не может быть. Это достаточно понять, стоит лишь раз с ним поговорить. Мы еще до „Фабрики“ общались и дружили. Поймите, это был мой друг. Я шокирован, не верю», — сказал солист «Корней».

Ранее о смерти Нарцисса на 46-м году жизни сообщил Telegram-канал BAZA.

Полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Российским зрителям он известен по проекту «Фабрика звезд» и популярному хиту «Шоколадный заяц».