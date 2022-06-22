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    22 июня 2022, 11:39

    Дочь Пьера Нарцисса подтвердила его смерть

    Дочь Пьера Нарцисса Каролин подтвердила его смерть

    Наза Салех Захи

    Певец Пьер Нарцисс, известный российскому зрителю по второму сезону телешоу «Фабрика звезд», скончался на 46-м году жизни. Эту информацию подтвердила его дочь Каролин в соцсетях.

    Дочь Пьера Нарцисса подтвердила его смерть

    «Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги <…> дал фундамент в этой жизни и установки. <…> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет», — написала девушка.

    По ее словам, папа был послан ей судьбой, чтобы она стала сильной, мудрой, находчивой, трудолюбивой. Каролин выразила сожаление, что так мало времени провела с отцом. Однако она заявила, что принимает то, что случилось.

    СМИ написали о смерти музыканта со ссылкой на его дочь и бывшую жену. Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Нарцисс, когда переехал в Россию, играл в команде КВН РУДН. В 2000 году участвовал в программе «12 злобных зрителей» на «MTV Россия». Однако его звездный час состоялся в 2003 году, когда он попал на «Фабрику звезд — 2». В этом же сезоне участвовали Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Савичева, Иракли и многие другие известные артисты. Нарцисс запомнился зрителям хитом «Шоколадный заяц».