Дочь Пьера Нарцисса подтвердила его смерть

Певец Пьер Нарцисс, известный российскому зрителю по второму сезону телешоу «Фабрика звезд», скончался на 46-м году жизни. Эту информацию подтвердила его дочь Каролин в соцсетях.

«Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги <…> дал фундамент в этой жизни и установки. <…> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет», — написала девушка.

По ее словам, папа был послан ей судьбой, чтобы она стала сильной, мудрой, находчивой, трудолюбивой. Каролин выразила сожаление, что так мало времени провела с отцом. Однако она заявила, что принимает то, что случилось.

СМИ написали о смерти музыканта со ссылкой на его дочь и бывшую жену. Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Нарцисс, когда переехал в Россию, играл в команде КВН РУДН. В 2000 году участвовал в программе «12 злобных зрителей» на «MTV Россия». Однако его звездный час состоялся в 2003 году, когда он попал на «Фабрику звезд — 2». В этом же сезоне участвовали Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Савичева, Иракли и многие другие известные артисты. Нарцисс запомнился зрителям хитом «Шоколадный заяц».