Жена Пьера Нарцисса рассказала о последнем разговоре с певцом

Причиной смерти певца Пьера Нарцисса стало редкое осложнение подагры. У пациентов с этим заболеванием креатинин скапливается в руках и ногах, которые деформируются. В случае с исполнителем соли накапливались на внутренних органах. Об этом «360» рассказала супруга исполнителя Валерия Калачева.

Она подчеркнула, что сначала ни врачи, ни сам Пьер Нарцисс не понимали, что с ним происходит.

«У него была одышка. Все думали, что это астма, он даже проходил лечение. А это было сердце, вокруг которого все скапливалось», — поделилась Валерия Калачева.

По ее словам, исполнитель обратился к врачам, когда таблетки и уколы больше не могли избавить его от боли. Анализы показали большое превышение в организме креатинина.

«Ему предлагали стабилизироваться, а он говорил: „У меня дела, у меня съемки и мне нужно вылетать на гастроли“. Всячески избегал этого. В последний момент, когда ему было совсем плохо, взял такси, пришел в платную клинику — и там все выявили. На скорой доставили в специальную больницу и передали хорошим врачам», — отметила жена исполнителя.

Валерия Калачева подчеркнула, что за певца переживал весь персонал больницы. Сначала артисту стало лучше, а потом пошло ухудшение.

«В последний раз мы поговорили перед тем, как его отправили на гемодиализ в реанимацию. Я ему говорила: „Выше нос, ты это умеешь. Ничего не бойся“. А он мне отвечал, что ему туда нельзя, но я его попросила позвонить мне, как он выйдет», — рассказала жена исполнителя.

Она добавила, что гемодиализ не помог и врачи погрузили Пьера Нарцисса в медикаментозный сон. Ночью у него остановилось сердце. Врачи его реанимировали, но после сердце остановилось снова.

Валерия Калачева заявила, что смерть ее мужа должна стать примером для всех людей с подагрой.

«Им нужно обязательно обследоваться. Дело совсем не в сердце, как сейчас пишут многие. Это было именно отложение солей во все органы. Нужно, чтобы такие люди имели возможность проверять свое состояние и оставаться в живых», — отметила она.

Супруга Пьера Нарцисса отметила, что сейчас получает слова соболезнования со всего мира. Люди пишут ей искренние слова поддержки.

«Он принес многим людям, многим миллионам широкие улыбки на этой земле. Внес очень большой вклад своей очень сладкой, доброй и классной песней, которая ассоциируется именно с ним», — подытожила она.

Певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет в одной из больниц. Уроженец Камеруна приехал в Россию, где начал выступать сначала в команде КВН от Российского университета дружбы народов, а потом попал на «Фабрику звезд — 2», после которой прославился с песней «Шоколадный заяц».