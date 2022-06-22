Пьер Нарцисс умер во время операции. Перед смертью он страдал от череды заболеваний

Скончался певец и участник второго сезона «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс. Он не победил в телепроекте, но запомнился многим по песне «Шоколадный заяц». В последние годы бывшая жена обвиняла Нарцисса в насилии, а сам певец страдал из-за проблем со здоровьем.

Днем 22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Исполнитель скончался на 46-м году жизни в Москве. О его смерти сообщила дочь Каролин Калачева. Девушка написала в соцсетях, что артист умер из-за остановки сердца во время операции на почке.

По словам бывшей жены Валерии Калачевой, после подагры у певца появились осложнения. Все думали, что это одышка из-за астмы, и никто ничего не подозревал. Женщина поблагодарила врачей, которые пытались спасти жизнь мужа.

Самоироничный певец

Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году. Его полное имя звучало как Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. В России он играл в команде КВН РУДН, а в 2000 году участвовал в программе «12 злобных зрителей» на «MTV Россия», писала «Афиша Daily».

На проект его привел бывший участник «Фабрики звезд». На тот момент у Нарцисса уже был опыт в съемках — он играл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Вместе с ним в шоу участвовали Полина Гагарина, Елена Темникова, Иракли и Юлия Савичева. В число победителей он не попал, но стал звездой второго сезона «Фабрики звезд». Поклонникам Нарцисс запомнился самоироничной песней «Шоколадный заяц».

В 2003 году Нарцисс выпустил единственный альбом «Шоколадный заяц», в котором помимо самой известной песни были треки «Акуна Матата», «Целуй, целуй», «О, любовь».

После телепроекта он сотрудничал с другим участником «Фабрики звезд» — Михаилом Гребенщиковым. Артист выпустил патриотические песни «Купола» и «Сахалинская любовь», а также появлялся в различных телешоу.

Последние годы

В 2020 году бывшая жена певца Валерия Калачева рассказала, что Нарцисс много пил и изменял ей. Женщина отметила, что дома он вел себя как тиран и насильник.

По словам Калачевой, артист бил и ее, и их общую дочь, а также угрожал расправой. Из-за этого у ребенка начались проблемы со здоровьем и возникли суицидальные мысли. Но певец отрицал все обвинения и заявлял, что был примерным отцом.

Ситуацию не исправил даже развод, потому что певец продолжал преследовать бывшую жену и ребенка. Только полиция могла как-то усмирить Нарцисса.

В том же году телеведущая Марианна Суворова заявила, что Пьер Нарцисс ее изнасиловал в номере отеля. Певец, наоборот, утверждал, что все было по обоюдному согласию.

В 2018 году Нарцисса избил хулиган в московском клубе «Мимо нот». По словам певца, нетрезвый мужчина ударил его кружкой по голове и в результате лицо артиста оказалось в крови. Певец также заявлял, что получил сотрясение головного мозга и вынужденно прекратил деятельность.

За несколько дней до смерти Пьер Нарцисс выступал в ярославском клубе. В интервью сайту 76.ru он рассказал, что всю дорогу до города лечился от аллергии.

Длительная болезнь

Участник «Фабрики звезд» и солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал «360», что незадолго до операции Пьер Нарцисс страдал от проблем со здоровьем.

«Буквально несколько дней назад я его видел, у него были какие-то проблемы. Знаю, что он практически не мог ходить. Он ходил, но с трудом. Говорил, что у него аллергия, задыхался в общем», — заявил Бердников.

Это подтвердил его друг Михаил Гребенщиков. Он рассказал, что умерший исполнитель длительное время болел бронхиальной астмой и всегда носил с собой ингалятор.

«У него была бронхиальная астма, он с собой всегда носил ингалятор. Нарцисс — человек взрослый, ему виднее, как совмещать это. О болезни почек я совсем не знал», — рассказал Гребенщиков.

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов тоже подчеркнул, что Нарцисс уделял много времени семье и дочери.

«Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин. Он очень много сил вкладывал в дочку. Знаком лично с женой и с дочкой. Очень жаль, очень рано ушел», — рассказал Богомазов.