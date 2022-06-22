Умер певец Пьер Нарцисс. Известному исполнителю было 45 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения данной информации пока что не поступало. Telegram-канал SHOT дал эту новость со ссылкой на дочь певца. Согласно предварительной информации, у певца во время операции остановилось сердце.

Полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Исполнитель получил широкую известность во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его песня «Шоколадный заяц» сделала его знаменитым.