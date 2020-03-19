Диагноз Сталина узнали по отпечаткам пальцев в книгах
Как рассказал ТАСС один из ученых, Глеб Зильберштейн, Сталин принимал лекарства на основе солей лития. Они также служили и седативным средством.
По мнению ученых, у руководителя СССР возникли проблемы со сном из-за работы в Тифлисской обсерватории. Там в 1899–1901 годах проходили круглосуточные метеорологические наблюдения.
Исследователи изучили следы пальцев, оставленные Сталиным на страницах книги Алексея Толстого «Иван Грозный», которую он читал в 1942 году, с помощью инновационной технологии биохимического анализа EVA.
Современные ученые успешно используют новейшие технологии, чтобы узнавать больше деталей о жизни умерших знаменитостей. Так, специалисты из США и Великобритании с помощью компьютера провели лингвистический анализ работ писателя Эдгара Аллана По и выяснили реальную причину смерти автора. Он показал, что писатель не совершал самоубийства.