Диагноз Сталина узнали по отпечаткам пальцев в книгах

Группа международных ученых провела исследования и установила диагноз Иосифа Сталина по отпечаткам пальцев, которые он оставил в своих книгах. У советского лидера было хроническое заболевание суставов и тканей, вызываемое нарушением обмена веществ, — подагра.

Как рассказал ТАСС один из ученых, Глеб Зильберштейн, Сталин принимал лекарства на основе солей лития. Они также служили и седативным средством.

По мнению ученых, у руководителя СССР возникли проблемы со сном из-за работы в Тифлисской обсерватории. Там в 1899–1901 годах проходили круглосуточные метеорологические наблюдения.

Исследователи изучили следы пальцев, оставленные Сталиным на страницах книги Алексея Толстого «Иван Грозный», которую он читал в 1942 году, с помощью инновационной технологии биохимического анализа EVA.

Современные ученые успешно используют новейшие технологии, чтобы узнавать больше деталей о жизни умерших знаменитостей. Так, специалисты из США и Великобритании с помощью компьютера провели лингвистический анализ работ писателя Эдгара Аллана По и выяснили реальную причину смерти автора. Он показал, что писатель не совершал самоубийства.