Русская жена Пьера Нарцисса обвинила певца в насилии

По словам женщины, Нарцисс много пил и изменял ей. Она пояснила, что в пьяном состоянии он засыпал, где попало, и совершенно не реагировал на просьбы закодироваться.

«Он пил постоянно, на все наши мольбы закодироваться, он сначала обещал, что бросит, а потом опять пил», — пожаловалась женщина.

Это стало не единственной причиной развода. По словам Валерии, очаровательный на публике Нарцисс в семейной жизни — тиран.

«Вы не представляете, какой это деспот, тиран и насильник», — поделилась женщина.

Ранее российская актриса Кристина Асмус выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она в голом виде сидит в ванной.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — подписала актриса снимок, дополнив саркастичными хештегами, среди которых «отпискаотактриски», «харлашкужалко», «покайсядочьмоя», «уженезнаеткаксебяпродать» и так далее. Подписчики в комментариях к фотографии оценили оригинальность хештегов, назвав их «божественными».