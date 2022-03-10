Сегодня Россия — страна, против которой введено самое большое количество санкций в мире. Тем не менее союзники у нее все еще есть. Многие государства отказались примыкать к антироссийским ограничениям. Они поддержали спецоперацию на Украине, хотя Запад при помощи угроз пытался заставить их отказаться от своей позиции.

Открытая поддержка России

Белоруссия одной из первых открыто встала на сторону России по спецоперации на Украине. В итоге Запад начал вводить санкции и против нее, однако позицию страны в отношении РФ это не изменило.

Глава МИД Венесуэды Феликс Пласенсия также заявил, что поддерживает российское правительство и русский народ «в их праве на защиту своего мира и спокойствия», а также безопасности. В обострении конфликта в Венесуэле обвинили страны Запада.

«Мы осуждаем безответственность НАТО по отношению к России, безответственность правительств, входящих в его состав, настойчиво преследующих и осаждающих Москву под предлогом обеспечения спокойствия и счастья в регионе — этого не происходит, это приводит нас к тревожной, ужасной текущей ситуации», — заявил Пласенсия (цитата по «Коммерсанту»).

Аналогичнымобразом поступила и Сирия. Страна еще 28 февраля заявила, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине, а также готова признать независимость ДНР и ЛНР. Специальный советник президента Сирии Луна Шибль в интервью РИА «Новости» рассказала, что каждое государство имеет право защищаться при возникновении военной угрозы.

По словам Шибль, Россия уже многие годы стремилась поддерживать диалог с Западом и решать вопросы именно на дипломатическом уровне, пока США продвигало вооружение НАТО к границам России, что прямо угрожает безопасности страны.

Власти Мьянмы высказали такую же позицию. Официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун подчеркнул, что приближение США к границам России можно рассматривать как попытку подорвать суверенитет последней. Украина же, по мнению мьянманского политика, действует исключительно в интересах блока западных стран.

«Россия справедливо выдвинула требования по обеспечению собственной безопасности, однако мы увидели, что Америка не отреагировала на них и продолжала действовать вопреки справедливому решению проблем. Последствия этого мы как раз и наблюдаем сейчас», — уверен Зо Мин Тун.

Президент Бразилии Жаир Болсонару также поддержал Россию и заявил, что «никаких санкций или осуждения президента Путина» с его стороны не последует. Он подчеркнул, что все, кто вводит санкции против РФ, действуют так, чтобы не навредить своим интересам.

«Германия не готова обсуждать экономические санкции газового сектора, как и другие европейские страны. У США свои сферы интересов, санкции в отношении которых они даже не станут обсуждать», — отметил Болсонару.

В правительстве Кубы подчеркнули, что США и НАТО давно осаждают Россию, так что страна просто должна была защитить свои интересы. При этом санкции на Кубе сочли лицемерием и двойными стандартами. В подтверждение этого президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес вспомнил об агрессии США против Югославии. Это нарушило Устав ООН и привело к распаду страны, но никаких последствий для Америки не было, отметил он.

Абхазияпризнала независимость ЛНР и ДНР, а также поддержала РФ в спецоперации на Украине. Власти Южной Осетии высказались в поддержку российских действий и заявили, что Украине неоднократно давали возможность урегулировать конфликт мирным путем.

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полностью подержал решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

«Думаю, это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия», — привело его слова РИА «Новости».

По данным издания, президент Киргизии Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным полностью поддержал спецоперацию. Публично киргизский политик высказался за дипломатическое урегулирование конфликта.

Отказ от осуждения России и санкций

Китай не стал открыто поддерживать спецоперацию на Украине, однако осудил антироссийские санкции и отказался к ним присоединяться. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что односторонние ограничения только осложнят политическое урегулирование украинского конфликта.

«Санкции не могут урегулировать проблемы, а могут породить новые. Мы требуем, чтобы американская сторона не наносила ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса», — сказал он.

Президент Мексики Андрес Обрадор также отказался присоединиться к антироссийским экономическим санкциям. Он заявил, что хочет сохранить дружеские отношения со всеми странами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не будет вводить санкции против России, так как это противоречит национальным интересам страны.

Египет также публично осудил антироссийские санкции, передает радио Sputnik. Постоянный представитель страны при ООН Усама Абдель-Халек заявил, что экономические ограничения навредят всей мировой экономике и только усугубят страдания миллионов людей.

Сербия приняла подобное решение. Государство не будет присоединяться к антироссийским санкциям, чтобы защитить свои экономические и политические интересы. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что США и ЕС сильно пострадают от зеркальных санкций России.

Аналогичной позиции придерживается и Молдавия. Вице-премьер и глава МИД страны Николай Попеску заявил, что их правительство еще с 2014 года решило отказаться от любых санкций в отношении России.

От введения экономических и политических ограничений против России также воздержались Казахстан, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Боливия, Сальвадор, Уругвай и Аргентина.

Нейтралитет под давлением

Индия сохранила нейтралитет в этой ситуации, но подчеркнула, что страны должны вернуться к решению проблем дипломатическим путем. При этом, как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на местный канал NDTV, США оказывали давление на власти Индии, чтобы те более резко высказались в отношении России. Однако добиться этого не удалось. Страна продолжит военно-техническое сотрудничество с РФ, сообщил ТАСС.

Пакистан также сообщил о давлении, но со стороны Евросоюза, который требовал занять более жесткую позицию в отношении России. Премьер-министр Имран Хан заявил, что страна не является рабом Запада, так что не будет подчиняться его приказам, а сохранит нейтралитет.

Босния и Герцеговина, в свою очередь,отказались поддерживать какие-либо антироссийские санкции. Об этом заявил член президиума Милорад Додик. Он подчеркнул, что некоторые страны настоятельно рекомендуют руководству государства выбрать сторону в этом конфликте. Однако в Боснии и Герцеговине будут придерживаться нейтралитета.