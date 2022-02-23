Президент ЦАР посчитал, что признание ЛДНР позволит остановить насилие

Признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить насилие. Такое мнение высказал президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — сказал Туадера.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в случае проведения референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, большинство их жителей проголосуют за вхождение в состав России. По мнению Ортеги, признание Россией самопровозглашенных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.

В свою очередь, правительство Венесуэлы выразило поддержку президенту России Владимиру Путину в его действиях по защите мира в своей стране и регионе. Президент республики Николас Мадуро заявил о необходимости уважать РФ наряду с другими государствами.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло на фоне обострения конфликта территорий с официальными властями Украины.