Грузия не поддержит санкции против России

Грузинские власти решили не присоединяться к экономическим санкциям против России, которые страны Запада ввели из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передал ТАСС.

В правительстве Грузии изучили решения западных партнеров по санкциям в отношении РФ, введенным после начала специальной военной операции на Украине. В Грузии решили, что не будут присоединятся к этим ограничительным мерам.

«Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», — сказал Гарибашвили.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что страна не располагает никакими данными разведки о том, что Россия может представлять для нее какую-либо опасность.

Новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины ранее анонсировали в Японии. Премьер страны Фумио Кисида сообщил, что японцы заморозят счеты и активы, введут запрет на выдачу виз и экспорт определенных товаров, передавал RT.