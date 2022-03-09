Украина разрабатывала биооружие и хотела пустить НАТО к границам России. Ракеты бы долетели за 7 минут

Украина давно стала источником угроз для России. Власти страны активно разрабатывали биологическое оружие — по заказу США. Более того, Украина не скрывала своего желания войти в НАТО и обзавестись ядерным оружием. А это прямая угроза безопасности россиян: американское вооружение расположили бы в непосредственной близости от городов РФ.

Биологическое оружие на Украине

Госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что США якобы пытаются не допустить, чтобы украинские биологические лаборатории перешли под контроль российской армии. Заявление прозвучало на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что заявления Нуланд говорят о неких опасениях США. Ведь нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического оружия может подтвердиться. Его слова опубликовали в Telegram-канале посольства.

«Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России вскрыли факты экстренной зачистки украинской стороной следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России разрабатывали компоненты биологического оружия. О том же заявляли в российском Минобороны.

Правительство Китая уже призвало США немедленно раскрыть данные о размещенных на Украине военных биолабораториях и об исследованиях, которые там проводились. Об этом 8 марта заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ядерное оружие на Украине

Помимо биологического оружия, на Украине могло появиться и ядерное оружие. Его страна готовилась создать в течение ближайших нескольких месяцев, передал ТАСС.

«По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», — заявил источник издания.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хочет созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, который гарантировал бы ликвидацию ядерного арсенала Украины. Зеленский подчеркивал: если саммит не состоится, то Украина признает меморандум недействительным.

Вступление Украины в НАТО

На Украине давно заявляли о желании вступить в НАТО. В очередной раз 21 февраля об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS.

«Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даем миру, состоит в том, что если Украина добьется успеха и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности», — сказал Кулеба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также в интервью CBS говорил, что решение о принятии Украины в состав Альянса вправе принимать только его участники. Российская сторона не раз просила США гарантировать безопасность и невступление Украины в блок. Ведь если Украина станет членом НАТО, она послужит передовым плацдармом для удара по России. Об этом заявлял Владимир Путин.

«В американских документах стратегического планирования <…> закреплена возможность так называемого упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто основной противник для США и НАТО, нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина», — процитировал президента РФ ТАСС.

Путин подчеркнул, что многие украинские аэродромы находятся недалеко от российских границ. Если на их территории разместят тактическую авиацию НАТО, включая носители высокоточного оружия, это даст потенциальному противнику возможность ударить вплоть до Волгограда, Казани, Самары, Астрахани. А также контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.

При этом США открыто разрабатывают целый ряд ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать целей на дистанции до 5,5 тысячи километров.

«Подлетное время до Москвы крылатых ракет Tomahawk составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова — семь-восемь минут, а гиперзвуковых ударных средств — четыре-пять минут», — пояснил Путин.

Президент России напомнил, что 17-я статья Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных баз.

«Другими словами, выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств, а вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности России», — заключил Путин.