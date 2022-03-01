Босния и Герцеговина не поддержала санкции против РФ

Босния и Герцеговина решила сохранить нейтралитет на фоне ситуации на Украине. К западным санкциям против России государство присоединяться не собирается.

С таким заявлением выступил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, слова которого привел канал РТРС.

«Мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся ни к санкциям ЕС, ни кого-либо другого», — подчеркнул Додик.

По словам политика, в Боснии и Герцеговине намерены оставаться нейтральными на фоне происходящего на Украине. Додик добавил, что некоторые страны указывают на необходимость государства как можно скорее «выбрать сторону».

Вместе с этим территориальную целостность Украины в Боснии и Герцеговине признают.

Санкции против РФ на фоне спецоперации в Донбассе ввели многие страны Евросоюза, США и ряд других государств. Молдавия отказалась присоединяться к ограничениям, как и Бразилия, Китай, Аргентина, Грузия и Сербия. Они либо выразили РФ поддержку, либо заявили о нейтралитете.