Президент Кубы обвинил США и НАТО в последовательной осаде России

США и НАТО последовательно осаждают Россию. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. По его словам, как минимум безответственно полагать, что страна останется беззащитной. Выступление кубинского руководителя транслировал телеканал Caribe.

«Российскую Федерацию взяли в агрессивное окружение. Десятилетиями продолжалась работа США по расширению вокруг нее своей военной гегемонии посредством продолжающейся экспансии НАТО в странах Восточной Европы. С 1999 года — в нарушение обязательств североамериканских, европейских и советских лидеров после объединения Германии, развала Советского Союза», — заявил кубинский политик в ходе выступления.

Он подчеркнул, что конфликта можно было бы избежать, если бы к требованиям РФ о гарантиях безопасности относились серьезно и с уважением. Однако Запад своим поведением буквально «подвел Россию к черте».

«Думать, что Россия останется беззащитной перед агрессивным военным окружением НАТО, — по меньшей мере безответственно», — добавил Бермудес.

Он также отметил, что использование разного рода санкций в качестве инструмента давления на РФ лишь усугубляет мировой кризис и осложняет международную экономическую ситуацию, ранее и без того сильно пострадавшую после двух лет пандемии.

Ранее Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в обострении ситуации на Украине виноваты страны НАТО. И именно членам альянса нужно принять меры для деэскалации. При этом Мадуро подчеркнул, что санкционные меры лишь ухудшают ситуацию. Тому же самому служит и информационная кампания, направленная на разжигание ненависти.