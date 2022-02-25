Асад в разговоре с Путиным поддержал военную операцию РФ в Донбассе

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонные переговоры, в ходе которых сирийский лидер поддержал решение провести военную операцию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса», — говорится в сообщении.

Асад раскритиковал действия США и НАТО, которые в свое время привели к деградации обстановки на Ближнем Востоке.

Кроме Украины, стороны обсудили двустороннее сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, а также вопрос сирийского урегулирования.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что главы Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью, а обстоятельства требуют от РФ решительных и незамедлительных действий.

Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. Украина в этот же день ввела в стране военное положение. Украинский лидер Владимир Зеленский 25 февраля предложил Путину сесть за стол переговоров.