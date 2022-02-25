Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы подписал в пятницу, 25 февраля, президент Аслан Бжания. Информация об этом содержится в обращении главы Абхазии к соотечественникам, опубликованном на его официальном сайте. Также Бжания выступил в эфире государственного телевидения.

«Сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение», — сказал Бжания.

В этой связи президент Абхазии поручил правительству подготовить межгосударственные договоры о дружбе и взаимопомощи, а также установить с ДНР и ЛНР дипломатические отношения.

«Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками и установлении с ними дипломатических отношений», — заявил Бжания.

Ранее независимость самопровозглашенных республик признала Россия после соответствующего обращения глав этих территорий к российскому президенту Владимиру Путину. Указы о признании были подписаны 21 февраля. Вскоре после этого, 24 февраля, Путин начал специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Абхазия в настоящий момент выступает в качестве частично признанной республики. Ее независимость признана пятью государствами — членами ООН (РФ, Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру, САР) и четырьмя непризнанными и частично признанными государствами (Южная Осетия, Нагорно-Карабахская республика, Приднестровская Молдавская республика, Сахарская Арабская Демократическая Республика).

При этом в документах ООН она рассматривается как территория Грузии. Согласно ее административному делению, регион занимает Абхазская Автономная Республика.