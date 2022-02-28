Молдавия не стала присоединяться к антироссийским санкциям Запада

Молдавия не намерена присоединяться к санкциям Евросоюза и США против России, сообщил вице-премьер, глава МИД страны Николай Попеску.

В интервью телеканалу «ТВ-8» Попеску назвал решения о санкциях против России сложными для государств с более сильными экономиками.

«В Молдавии еще с 2014 года приняли решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против РФ. Мы продолжим придерживаться этой позиции», — привел ТАСС слова министра иностранных дел Молдавии.

Не только Молдавия отказалась вводить антироссийские санкции. Еще несколько стран последовали такому же решению, выразив России поддержку или заняв позицию нейтралитета. Среди таких государств оказались Бразилия, Китай, Аргентина, Грузия и Сербия.

У России неизбежно произойдет дифференциация экономических партнеров, отмечают политологи. Фокус сместится на те же Китай, Индию и другие страны, которые оказали стране поддержку.

О вводе санкций против России заявило правительство Японии. Ограничения введены в отношении ряда операций с Центральным банком РФ. Также против ЦБ РФ ввело ограничительные меры правительство Великобритании. До этого санкции в адрес Центробанка принял ЕС.