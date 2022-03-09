Ответные ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу, которые руководство РФ примет в качестве зеркальных мер на санкции Запада, будут иметь огромное значение для экономики и граждан. Об этом в эфире телеканала В92 заявил президент Сербии Александр Вучич.

«В Европе людей больше беспокоит кукуруза, Америку — пшеница. Сейчас ожидается решение Путина и правительства о том, что России не будет экспортировать. Цены летят в небо. У нас есть преимущество с пшеницей и кукурузой. С четверга больше не будет экспорта пшеницы и муки, а также кукурузы и масла, потому что экспорт поднялся на 109%», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что власти страны начали пополнять резервы нефтепродуктов и газа, а также закупать основные продукты питания. Позднее он указал на нехватку пшеницы на мировых рынках, заявив, что ее невозможно найти и купить. Причиной стало то, что Россия и Украина являются второй и четвертой среди стран мира по объему производства зерна.

«Я виню себя, что мы раньше не начали с обеспечением резервов. Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдете — не можете привезти из-за санкций», — отметил Вучич.

Он также рассказал, что правительство Сербии решило снизить таможенные сборы на ряд экспортных позиций, дабы обеспечить ввоз нефти из третьих стран. Он также рассказал, что кабмин страны планирует индексацию и субвенции для сельскохозяйственных производителей.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия поддержала антироссийскую резолюцию в ООН. По его словам, одной из причин стало давление на страну.