Эпоха новых политических партнеров. Китай, Бразилия и Сербия отказались вводить санкции против России

Часть зарубежных стран отказалась вводить санкции против России, выразив ей поддержку или заняв позицию нейтралитета. Среди таких оказались Бразилия, Китай, Аргентина, Грузия и Сербия. Как отмечают политологи, у России неизбежно произойдет дифференциация экономических партнеров. Фокус сместится на те же Китай, Индию и другие страны, оказавшие нам поддержку.

Кто поддержал Россию?

Ряд стран не поддержал санкционный настрой Запада и отказался накладывать ограничения на Россию. Например, в китайском МИД не одобрили применение санкций в качестве способа разрешения конфликта и не поддержали идею об отключении России от SWIFT.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — передало РИА «Новости» слова официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня.

Помимо этого он отметил, что США не должны вредить законным правам и интересам Китая, а также ряда других стран в процессе решения украинского вопроса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару также заявил, что не проголосует за резолюцию ООН в отношении России. Как писал «Московский Комсомолец», власти не хотят вмешиваться в дела другой страны и будут исходить из практических соображений.

«Никаких санкций или осуждения президента Путина», — подчеркнул Болсонару.

Он напомнил, что Бразилию и Россию связывают экономические связи, поэтому к этому вопросу нужно подходить ответственно.

Еще одна страна, решившая продолжать сотрудничество с Россией, — это Индия, сообщил ТАСС. Напомним, что две страны объединяют тесные военно-технические отношения. Из-за санкций власти рассматривают возможность ведения торговли в рупиях. Индия уже проделывала подобный маневр с Ираном, когда он попал под ограничения Запада.

Как написалагазета La Nacion со ссылкой на источники в правительстве, в планы властей Аргентины не входит введение санкцией против России. При этом там подчеркнули, что приоритетом для страны является «деэскалация конфликта во всех его аспектах, чтобы гарантировать мир и всеобъемлющую безопасность для всех наций».

Как и всегда, поддержку России выразила Сербия. Президент страны Александр Вучич подчеркнул, что не присоединится к санкционной политике Запада. К этому решению он пришел в ходе совещания Совета безопасности Сербии.

«Исходя из того, что основная обязанность страны — посвятить все свои силы сохранению мира и благосостояния собственных граждан, Республика Сербия в ходе рассмотрения возможного введения рестриктивных мер или санкций против любой страны, включая Российскую Федерацию, руководствуется исключительно защитой своих жизненно важных экономических и политических интересов», — процитировал его RuВаltiс.Ru.

На удивление против санкций высказался премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как сообщало РИА «Новости», власти отказались накладывать санкции из-за того, что это решение в первую очередь навредило бы их собственному населению.

«Хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принимать участия в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению. Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику, я буду действовать лишь исходя из национальных интересов», — сказал политик.

Часть населения страны возмутило это решение, и люди даже вышли на протест, из-за чего Гарибашвили пришлось вновь объяснить свое решение.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции? Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», — передало его речь с правительственного заседания РИА «Новости».

Новые ветви сотрудничества

Большинство стран, оказавших поддержку России, стремятся найти экономическую выгоду в этом деле. Например, сильнее всего в этой ситуации выиграет Китай. Как отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, у него есть возможность стать партнером номер один и самым перспективным рынком для России.

Второй тип стран, поддерживающих Россию, не столько ищет экономическую выгоду, сколько демонстрирует наличие общих родственных черт между ними. К таким можно отнести Мьянму.

«Польза от поддержки может быть, если все дойдет до экспортных санкций. Это пока не тронули нефть и газ, но посмотрите на Иран. Часть его нефти и газа продается вообще нелегально. Хорошо, что есть Китай, к которому можно прислониться, если что», — сказал политолог «360».

То, что Россия находится не в полном одиночестве, — это хорошо, но вряд ли Сербия в роли экономического партнера сможет заменить Германию или Голландию. Бразилия вообще находится далеко, и экспорт нефти туда сомнителен.

Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов отметил в разговоре с «360», что поиск альтернативных географических направлений для экспорта неизбежен, поскольку Россию будут выдавливать с западных рынков энергоресурсов и углеводородов.

«Китай, Индия и другие страны Азии, которые являются наиболее быстрорастущими рынками в этом смысле, для России приобретают дополнительную значимость», — подчеркнул он.

Опасения Кортунова были больше связаны не с тем, что Россия не сможет найти новых торговых партнеров, а с тем, что на них будет оказываться усиленное давление, как это было с Ираном. США могут использовать санкционные механизмы в отношении тех стран, которые не подчиняются их решению. Однако пока, судя по голосованиям в Совете безопасности ООН и Генассамблеи, видно, что им не удалось превратить свои ограничительные меры в глобальные.

Старший научный сотрудник Центра исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко отметил, что многое зависит от личности лидера страны. Например, в Бразилии Болсонару представляет из себя сильного политика со своей волей.

«Я думаю, то, что он и приезжал, и общался, говорит о том, что его можно рассматривать как предсказуемого партнера, с которым можно строить отношения и выстраивать какие-то перспективы», — сказал эксперт «360».

Депутат Сербской прогрессивной партии Милош Банджур также уверен, что его страна продолжит оставаться на стороне России. Он напомнил, что Сербия сама долгое время была под высоким давлением коллективного Запада и НАТО, но она осталась стоять на своем. Граждане и правительство страны знают, что Россия «поступает правильно», поэтому не могут пойти на такой шаг, как санкции против нее.

«Россия — это столб, на который Сербия полагается в международных отношениях, Совбезе и других организациях. Много раз Россия использовала право вето, поддерживая Сербию, и мы это помним. Кроме того, сербы очень эмоционально связаны с русскими. Мы считаем, что у нас один генетический код, одна кровь, одна православная вера и совместная история. Мы никогда не воевали друг против друга, но в каждой войне ваш враг становился нашим и наоборот», — заявил политик.

Он отметил, что на Западе интересуются только беженцами с Украины, из Польши и Словакии, но никто не думает о беженцах из Донбасса.

«Эти двойные стандарты знакомы нам уже 30 лет. Никто лучше сербов не знает и не понимает вас», — подчеркнул Банджур.

По его словам, отношение европейских стран к Сербии из-за этого поменяться не может. Да, они могут говорить и пытаться надавить, но это мало что изменит.