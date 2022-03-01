Мексика не присоединится к санкциям против России, заявил президент страны Андрес Обрадор.

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — подчеркнул он.

Часть зарубежных стран ранее также отказалась вводить санкции против России, выразив ей поддержку или заняв позицию нейтралитета. Среди них Бразилия, Китай, Аргентина, Грузия и Сербия. Позднее к ним присоединилась и Молдавия.

Как отмечают политологи, у России неизбежно произойдет дифференциация экономических партнеров. Фокус сместится на те же Китай, Индию и другие страны, оказавшие нам поддержку. Россия вступает в эпоху новых политических партнеров.

При этом в МИД России сообщили, что Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада и пока РФ еще не вводила ответных санкций.