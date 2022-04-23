Детей из Донбасса взяли под опеку в Подмосковье. Главное о гуманитарной программе

Жители Подмосковья взяли под временную опеку 27 сирот из детдомов ДНР. Проект, начатый губернатором Московской области Андреем Воробьевым, поможет найти новые семьи для детей Донбасса, оставшихся без родных. Почему это стало возможным именно в Подмосковье и как детей встретили опекуны — в материале «360».

Как все начиналось

В начале апреля Московская область предложила гуманитарный проект: помогать детям, оставшимся без родителей в Донбассе, найти кровных родственников, а если не получится — новые семьи. Чтобы обсудить эту тему с главой ДНР Денисом Пушилиным, в Донецк приехали первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Московская область предложила вначале собрать по государственным базам данных и базам Красного Креста информацию о родственниках детей, которые остались без родителей, а если родных не обнаружат, найти для этих ребят опекунов. Подмосковье и ДНР договорились о временном опекунстве для детей из ЛДНР.

Главная сложность — законодательная база. Московской области и народным республикам нужно синхронизировать законодательства, чтобы детей можно было усыновить. Для этого создали совместный штаб. Им руководят детские омбудсмены с обеих сторон — уполномоченная по правам детей в РФ Мария Львова-Белова и ее коллега из ДНР Элеонора Федоренко. Работу штаба от «Единой России» в ЛДНР координирует зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. В заседаниях штабов будут участвовать депутаты и представители профильных министерств и ведомств.

Первая встреча

Дети начали приезжать в Московскую область уже на этой неделе. Сначала добрались семь ребят, находившиеся в разных регионах России. А утром 23 апреля на поезде в Апрелевку прибыли 20 воспитанников Донецкой школы-интерната № 1, эвакуированной в Таганрог в феврале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече детей из ДНР. Источник фото: телеканал «360»

Среди них нет тех, чьи родители погибли во время боевых действий. Это ребята из детдомов, их родители умерли или лишены прав. Самому младшему ребенку, Грише, три года. Старшей, Яне, — 17.

Четверо ребят — из категории так называемых трудно устраиваемых в семью. У них есть инвалидность в связи с фенилкетонурией (генетическая патология, связанная с нарушением метаболизма аминокислот), аутизмом, эпилепсией, ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Большинство прибыли с братьями и сестрами. Принципиально важным было, чтобы им не пришлось разлучаться в новой семье. Например, 14-летнего Сашу из Углегорска взяли под опеку вместе с двумя младшими сестрами.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе приехали из Донецка девятилетний Макар и восьмилетний Захар. А одна из семей примет сразу четырех детей.

Родные сестры Даша и Настя приехали в Московскую область из Курской области несколько дней назад. А сегодня встретили с поезда брата, которого не видели два года.

Источник фото: телеканал «360»

По словам детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, предварительно с ребятами работали психологи. Они выясняли, хотят ли дети попасть в семью, поэтому родителей подбирали с учетом характера и нужд каждого ребенка.

С будущими родителями они познакомились уже в поезде — созвонились по видеосвязи. Так что на перроне уже узнавали друг друга.

Как выбирали семьи

У Подмосковья большой опыт работы с сиротами: принципиально важно, чтобы дети росли в семье, а не в казенных учреждениях. Поэтому к 2022 году в области не осталось ни одного детского дома. Губернатор Андрей Воробьев подчеркивает, что регион этим гордится.

Действует программа приемных родителей. С жителями, которые хотят взять в семью ребенка, в специальных школах работают психологи, юристы и педагоги. В Московской области 70 таких школ, к концу 2021 года в них обучились 1907 родителей, из которых 483 уже взяли ребенка.

Подмосковье получило 800 обращений от желающих взять под опеку детей из Донбасса. Однако критерии отбора были серьезными. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ребят доверили только тем семьям, у которых есть опыт воспитания сирот и которые могут обеспечить их всем необходимым.

Например, у Ирины и Александра из Талдома, которые стали опекунами Макара и Захара, уже есть четверо своих детей и один приемный ребенок. А у Ольги и Александра из Истры, забравших к себе сестер Олесю и Вику, живут шесть приемных детей, не считая уже совершеннолетней дочери.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече детей из ДНР. Источник фото: телеканал «360»

Олеся и Вика из Донецка жили в доме-интернате. Неделей раньше многодетных родителей навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообщался с Ольгой и Александром, посмотрел, в каких условиях живет семья, и пришел к выводу, что супруги готовы воспитывать ребят, в том числе с особенностями развития.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо опыта, у приемных семей должны быть подходящие жилищные условия и возможность содержать сразу нескольких детей. Родителей подбирали специально под каждого ребенка, учитывая его психологические особенности, состояние здоровья, потребности.

«У нас есть опытные приемные семьи, в которых все необходимые условия для воспитания, они могут и умеют заботиться о детях с проблемами со здоровьем, даже с инвалидностью. Желающих стать опекунами очень много, но наши специалисты выбирали семьи специально под каждого ребенка. Также было принципиально важно не разлучать братьев и сестер, поэтому некоторые родители взяли по два-три ребенка», — написал губернатор Андрей Воробьев у себя в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече детей из ДНР. Источник фото: телеканал «360»

По поручению Андрея Воробьева в Подмосковье сформирован реестр из 108 семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей из ДНР и ЛНР и соответствующих всем необходимым критериям.

Сегодня ребят из ДНР приютили 10 семей из Талдома, Орехово-Зуева, Клина, Истры, Луховиц, Домодедова, Чехова, Волоколамска и Серпухова.

Источник фото: телеканал «360»

Чем опекунство отличается от усыновления

Опека устанавливается над детьми до 14 лет, оставшимися без попечения родителей. Ребенка принимают в семью на строго определенный срок на правах воспитуемого. В случае с детьми из Донбасса определили срок в полгода.

За благополучием ребенка все это время внимательно следят органы опеки. Если семья меняет место жительства, она обязана об этом отчитаться.

Источник фото: телеканал «360»

Если возникают проблемы, договор можно разорвать, и ему начнут искать новых опекунов. Есть и другой сценарий: в период опекунства биологических родителей восстановят в правах либо появятся кандидаты на усыновление. При усыновлении же ребенка принимают в семью на правах родного, могут дать ему свои фамилию и отчество.

Опекун должен быть совершеннолетним, дееспособным, не иметь серьезных заболеваний, ограничений в родительских правах и судимости за тяжкие преступления и получать доход, который обеспечивает прожиточный минимум каждому члену семьи. Кроме того, у опекуна должно быть постоянное место жительства, соответствующее санитарным требованиям. Состоять в браке необязательно. Кандидат в опекуны, если это не близкий родственник ребенка, обязан пройти обучение в школе приемных родителей.

Источник фото: телеканал «360»

Если ребенку 10 лет и больше, для установления опеки нужно его согласие. Когда ему исполняется 14 лет, опека прекращает действовать и автоматически трансформируется в попечительство, которое продолжается до совершеннолетия. Для желающих изначально стать попечителем схема действий такая же: собрать документы и написать заявление о желании приютить ребенка.

Опекунство и попечительство — самые распространенные формы устройства детей в РФ.

Если дети из Донбасса захотят остаться в новых семьях по истечении полугода, проблем с этим не будет, заверила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. Отталкиваться будут именно от настроения ребят.

Источник фото: телеканал «360»

Во время рабочей поездки в Донбасс Львова-Белова уже обсудила с главами ДНР и ЛНР вопросы гармонизации законодательств для упрощения процедуры усыновления. По словам омбудсмена, работа над законом об усыновлении детей из Донбасса начнется в ближайшее время. Уже во вторник, 26 апреля, пройдет заседание штаба для урегулирования вопросов в этой сфере.

И скоро семьи из временных смогут стать постоянными.