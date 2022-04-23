Каждый день дети Донецка прислушивались к ракетам

Новые семьи в Московской области 23 апреля обретут дети из Донецкой школы-интерната № 1, который в феврале, после обострения обстановки в ДНР, эвакуировали в центр «Ромашка» под Таганрогом. Директор учреждения Ольга Волкова рассказала о том, какие дети учатся в школе-интернате, как они встретили обстрелы, эвакуацию и затем переезд в Подмосковье. Далее — ее речь.

«Никто не чувствовал себя в безопасности»

Наша донецкая школа-интернат № 1 является домом для 225 детей, которые имеют статус детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. То есть дети — это сироты круглые, у которых нет родителей, и социальные сироты, родители которых лишены родительских прав.

Школа интернат располагается в Ленинском районе города Донецка. Мы находимся недалеко от того места, где 22 января 2015 года был обстрелян троллейбус с мирными жителями.

С 2014 года никто в Донецке не чувствовал себя в безопасности. Тем более с 24 августа 2014 года у нас было попадание в задние школы-интерната, в футбольное поле, когда отработал «Град» и остатки прилетели на нашу территорию. Благо, что на тот момент никого в школе-интернате не было, мы были на отдыхе. У нас было оборудовано убежище в случае необходимости — когда мы слышали, что очень громко рядом, мы вместе с детьми опускались в убежище и пережидали период, когда это стихнет.

Я всегда вспоминаю слова Петра Порошенко, который в 2014 году сказал, что наши дети не будут учиться, а будут сидеть в подвалах. Наша школа-интернат начала свою работу нового военного времени 1 октября 2014 года, потому что тогда у нас учебный год начался 1 октября. Я хочу сказать, что мы прикладывали максимум усилий, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Но никто не знает, что может произойти, поэтому каждый день дети все равно прислушивались к тем раскатам, которые были вдалеке. Конечно, как взрослые, так и дети, мы боялись.

Эвакуация

Накануне мы, взрослые, понимали, что начался усиленный обстрел территории города Донецка: Петровский, Кировский районы. Мы слышали со стороны аэропорта очень усиленные звуки, поэтому когда 18 февраля встал вопрос о том, что будет дальше, с министерством образования и науки ДНР, с городской службой, от непосредственно нашего мэра города Донецка поступили сигналы о том, что школа-интернат будет эвакуирована. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что это государственные дети, за них отвечает государство. И в течение буквально часа было принято решение о том, что дети должны выехать.

С нами уехали 13 преподавателей, и 213 детей находились еще в больнице. И впоследствии еще эти дети были довезены, и мы сейчас располагаемся в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка» в Неклиновском районе Ростовской области. Это под Таганрогом. И очень благодарны тем, кто принял наших детей, создал те условия, очень приближенные к домашним.

Мечты о семье

23 апреля будет 19 лет, как я работаю директором этой школы-интерната. За все это время каждый ребенок, в каких бы отличных условиях он бы у нас не находился, мечтает о семье. И когда мы выехали из Донецка все дети очень ждали, когда мы вернемся домой, потому что как я сказала. Донецкая школа-интернат является для детей родным домом. Но каждый ребенок хочет тепла, материнской заботы, отцовской заботы. Поэтому, когда они узнали о том, что должны поехать в семьи, мы переговаривались с детьми? если, дай Бог, все сложится, вы согласны будете? Дети, конечно, дали свое согласие.