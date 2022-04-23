«Слезы на глазах, потому что дети счастливы». Андрей Воробьев встретил сирот Донецка

Утро 23 апреля стало для детей-сирот из Донецка особенным. Сегодня они встретятся с временными приемными родителями. Отдать свою любовь им решили семейные пары из Московской области. Губернатор Андрей Воробьев первым встретил ребят на вокзале.

Дети из Донецка пережили уже очень многое, теперь их жизнь, наконец, станет спокойной и полной. Семьи долго подбирали для каждого ребенка, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно.

«Дети устали, но рады. Самое главное, родителей хочу поблагодарить. Детки поедут домой с хорошим настроением. Сейчас 20 детей приехали, всего их 27 — кто-то на автобусе приехал пораньше. Ребята счастливы, и у родителей счастье, немного слезы на глазах от радости. А радость от чего? Что дети счастливы», — признался Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул: все родители, которые примут детей, уже имели опыт воспитания сирот.

«У нас программа давно работает, мы детские дома закрыли. Почему? У нас школы существуют. Все родители здесь — люди, имеющие опыт воспитания. Это весьма сложная задача, как мы все понимаем», — заявил Андрей Воробьев.