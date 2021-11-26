Детские дома Подмосковью больше не нужны. Воспитание в семье всегда лучше

К концу года в Московской области не останется детских домов. Необходимость в них исчезла, поскольку семьи активно забирают детей на воспитание, а государство их поддерживает. Специалисты рассказали, что такая система помогает ребенку в будущем, а профессиональная подготовка родителей исключает вторичный отказ.

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что в Московской области до конца года закроют все детские дома. Еще в 2013-м в Подмосковье работало 44 учреждения, но благодаря тому, что семьи активно забирали детей, необходимость в них пропадает.

«Наша работа не прекращается, мы по-прежнему будем помогать и поддерживать деток и приемные семьи», — заметила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в регионе существуют программы для жителей, которые хотят взять себе ребенка. Психологи, юристы и педагоги проводят консультации с родителями в специальных школах. В Московской области их 70, а обучение прошли 1907 родителей, 483 из них взяли ребенка в семью.

По словам Каклюгиной, почти две тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи с начала года. Всего в Московской области 23 тысячи сирот, большая часть из них живет в замещающих семьях. Других детей усыновили жители региона.

Закрытие детских домов

Многие страны пытаются избежать попадания ребенка в детский дом и сохранить возможность расти в семье, поскольку взросление в учреждении усложняет ребенку в будущем возможность ориентироваться в социуме. Если же попадание в приют неизбежно, то несовершеннолетнего стараются как можно быстрее передать в семью. Специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш рассказала «360», что устранение детдомов как мест, куда помещают детей, практически завершено в Московской области.

Ярмуш объяснила, что государству выгоднее выделять деньги приемным, замещающим семьям и опекунам, чем содержать детдома, где есть целый штат сотрудников. Но главный неоспоримый плюс новой системы — подготовленность ребенка к взрослой жизни, которую нельзя было получить в детских домах.

После детдома дети были не подготовлены к жизни. Даже после того, как им давали государственные квартиры, они оставались неприспособленными — вместе жили в одной квартире и либо сдавали остальное жилье, либо продавали его. Иногда дети после детдома даже думали, что чай в чайнике образуется сам по себе Мария Ярмуш.

Чтобы устранить неприспособленность детей к взрослой жизни, власти стали определять их к опекунам или в приемные семьи. В результате ребенок живет в нормальных условиях, видит, как делят обязанности между родственниками, и учится быть самостоятельным. Опекающая семья тоже получает выгоду — государство выплачивает родителям зарплату. Кроме того, они получают начисления на детей.

Недобросовестным и неблагополучным семьям не разрешат воспитывать ребенка. Ярмуш отметила, что органы опеки всегда узнают, насколько комфортно ребенку в новых условиях. Если же они обнаруживают факт физического насилия или недостаток заботы, то его изымают и отдают в более благополучную семью. Перед тем как передать ребенка, опека обращают внимание и на условия проживания.

Профессиональные родители

В Московской области с 2019 года активно действуют программы замещающих семей. Ребенка, который находится в тяжелых жизненных условиях, определяют именно в них, а не в детские дома. Психолог Наталья Наумова объяснила, что главное отличие такой семьи от приемной заключается в профессиональной подготовке родителей.

Эта семья проходит психологическую подготовку, чтобы они могли принять ребенка и не травмировать его, создать необходимые условия для погружения в жизнь и обучения бытовым навыкам. <…> Если ребенка поместить в психологически подготовленную семью и помогать становиться успешной личностью, то он будет лучше адаптироваться к жизни Наталья Наумова.

Благодаря психологической работе в таких семьях не только исключено травмирование психики ребенка, но и отсутствует вторичный отказ родителей. Замещающие семьи в отличие от опекунов и попечителей не возвращают детей обратно в детские дома и тем самым не наносят вред их развитию. По словам Наумовой, подготовленные родители знакомятся с возможными рисками и точно знают, что смогут воспитывать ребенка.

В Подмосковье замещающим семьям помогают «Областной центр сопровождения замещающих семей» и «Ассоциации замещающих семей Московской области». Они не только подготавливают родителей к новой для них роли, но и поддерживают на протяжении принятия и адаптации ребенка в семье, а также оценивают состояние самих детей. Важно и то, что организации способствуют общению замещающих семей между собой.