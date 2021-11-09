Почти 1,8 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

Органы опеки и попечительства Минобразования Подмосковья устроили в замещающие семьи порядка 1,8 тысячи детей-сирот с начала года. Об этом рассказала зампредседателя регионального правительства Ирина Каклюгина.

«Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно. У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1907 человек, а 483 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома», — сказала Ирина Каклюгина.

Всего в Подмосковье порядка 4 тысяч приемных семей, в текущем году появилось 177 из них, отметила зампред.

В Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч воспитывают в замещающих семьях, свыше 7,6 тысячи усыновлены.