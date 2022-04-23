Андрей Воробьев рассказал, как выбирали семьи для сирот из ДНР

Семьи Подмосковья сегодня приняли под временную опеку 27 сирот из ДНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретил их на вокзале и познакомил с новыми родителями. В Telegram-канале глава региона рассказал, как выбирались семьи для временной опеки.

Воробьев отметил, что в Подмосковье нет детских домов. Зато в регионе есть приемные семьи, в которых дети быстрее адаптируются к настоящей жизни. Приехавших из ДНР сирот пристраивали только к опытным родителям. Кандидатов проверяли на условия проживания и навыки общения с особенными детьми.

«У нас есть опытные приемные семьи, в которых все необходимые условия для воспитания, они могут и умеют заботиться о детях с проблемами со здоровьем, даже инвалидностью. Желающих стать опекунами очень много, но наши специалисты выбирали семьи специально под каждого ребенка», — рассказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Также он отметил, что организаторы временной опеки старались не разлучать братьев и сестер. Для них это было принципиально важно, поэтому некоторые родители взяли по два-три ребенка. Воробьев сказал, что власти региона сделают все, чтобы временная опека переросла в новую семью.

«Всем им предстоят большие дела. Узнать друг друга, пойти в школу, обжиться на новом месте. А у нас задача своя — помочь сделать временную семью постоянной. На следующей неделе состоится заседание штаба, который должен помочь уравновесить законодательство РФ и республик Донбасса в вопросах усыновления», — отметил он.

Всего в Подмосковье из ДНР приехали 27 детей. Самому старшему ребенку 17 лет, младшему — три года. Они уже приехали к новым родителям и отдыхают с дороги. Многие из них говорили, что приехали «домой».