«Обниму и не отпущу никогда». Сестры из ДНР встретили маленького брата после двухлетней разлуки

Все самое страшное для первых сирот из Донбасса уже закончилось. Детей возьмут под временную опеку в подмосковные семьи. Они признались: дети, которых они едва встретили, уже стали родными.

Галина — мама большого семейства. На воспитании у нее и супруга находятся уже трое детей. Она рассказала, что как только узнала о возможности приютить ребят из Донецка, тут же отправила заявку.

«У нас семья приемная, она уже состоялась, трое детей находятся на воспитании. Когда мы узнали об этой ситуации, поддержали сразу же. Мне кажется, мы одни из первых отправили свою анкету, видеоролики. Было огромное желание принять ребят», — рассказала жительница Подмосковья.

Она призналась: ситуация в их семье уникальная. Накануне в нее попали две девочки-сестры — Даша и Настя. А сегодня они наконец-то встретятся с маленьким братом, которого не видели два года.

«Три дня не спали абсолютно, готовили комнаты, переживали. По видеосвязи общались с девочками. У нас уникальная ситуация, потому что две девочки, которых мы встречали вчера, они уже наши, родные — и Даша, и Настя. Две девочки на территории Украины даже были разделены, а братика не видели два года», — поделилась Галина.

Вот эти последние сутки, когда мы уже Стаса готовились встречать, Даша говорила: «Я вот его увижу, обниму и отпускать не буду никогда». Мы сегодня поэтому со слезами, с эмоциями благодарим за такую возможность Галина.

Источник фото: телеканал «360»

Поезд с первыми сиротами из ДНР прибыл в Подмосковье сегодня утром. Ребят встречали на вокзале губернатор Андрей Воробьев и детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Но главное — любящие родители из Московской области, в семьях которых временно будут жить дети.

Однако временное может стать и постоянным: Львова-Белова рассказала, что во вторник, 26 апреля, штабы поработают над тем, чтобы урегулировать законы, по которым дети из Донецка смогут найти родителей в России.