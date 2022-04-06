Подмосковье поможет с устройством детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России

Московская область предложила гуманитарный проект для помощи детям-сиротам в Донбассе в обретении семьи. Эту тему в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным обсудили первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Об инициативе, с которой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев для помощи оставшимся без родителей детям в ЛДНР, рассказал Вячеслав Духин.

«Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или на территории России. Что может быть сделано, чтобы организовать их временное или постоянное пребывание на территории России. Возможно ли найти о них какую-то информацию в государственных базах данных или в базах Красного Креста», — сообщил Духин.

Если родственников не найдут, то для детей предлагают найти временную опеку.

Зампред отметил, что губернатор Подмосковья принимал личное участие во всех гуманитарных проектах с самого начала событий. Это касалось и беженцев из ДНР и ЛНР, и сбора гуманитарной помощи.

Уполномоченный по правам ребенка в ДНР Элеонора Федоренко отметила, что Московская область на протяжении уже многих лет помогает детям Донбасса.

Наверное, не надо было ждать признания. Мы знаем, что и группа детей-сирот обучается уже третий год. Центр «Созвездие» в Красногорске пятый год на постоянной основе принимает и детей, и родителей — кстати, это тоже очень важно Элеонора Федоренко.

Федоренко отдельно выразила благодарность Екатерине Багдасаровой и ее благотворительному фонду «Исток».

По словам главы ДНР Пушилина, украинские боевики не жалеют даже беззащитных детей. Он признался, что ему трудно описать словами эмоции, которые вызывает вид детей, подвергшихся агрессии неонацистского киевского режима.

«Самое печальное. Как живым щитом в том числе эти преступники прикрываются и детьми. И за последний период времени в Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах, которые подвергались обстрелам, погибают и получают ранения те, кто не может себя сам защитить. Это, безусловно, варварство», — сказал глава ДНР.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова отметила, что, несмотря на все ужасы, о которых сказал Пушилин, они увидели в Донецке людей, которые продолжают жить и не теряют надежду.

«Ты едешь, и понимаешь: вот на полянке сидят дети, вот картошку сажают. Вот папа с ребенком стоит и машет нашей колонне, которая проезжает. И ты понимаешь, что это надежда на то, что совсем скоро мир окончательно восторжествует на этой земле, а мы постараемся сделать все для того, чтобы это было гораздо быстрее», — сказала омбудсмен.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что для решения задачи о помощи детям-сиротам создадут совместный штаб под руководством уполномоченных по правам ребенка с обеих сторон.

«В рамках этого штаба целый ряд вопросов, которые необходимо будет решать. Наверное, главный вопрос — это синхронизация наших законодательств», — сказал Турчак.

Координировать работу штаба от «Единой России» по этому направлению в ЛДНР будет зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.