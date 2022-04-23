Работа над законом об усыновлении детей из Донбасса начнется в России

Подмосковье встретило первых сирот из Донбасса. Ребят на вокзале встречали губернатор Андрей Воробьев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и ее коллега из ДНР Элеонора Федоренко. Сегодня дети отправятся под временную опеку в приемные семьи, а совсем скоро и другие сироты ДНР смогут обрести родителей в России.

Львова-Белова поблагодарила Подмосковье за прием.

«Московская область молодцы, все было организовано на высочайшем уровне. Мы благодарны коллегам из ДНР, Элеонора Михайловна [Федоренко] все это время помогала. Хочу подчеркнуть, что дети приехали под временную опеку. Дальше будет приемная семья, мы над этим работаем», — подчеркнула омбудсмен.

Детский омбудсмен России подчеркнула: скоро и другие дети смогут найти родителей в России, над этим работают законодатели. Заседания штабов проработают новые законы уже 26 апреля.

«Во вторник заседание первого штаба, куда входят и депутаты, и представители ведомств и профильных министерств, чтобы мы могли законодательство урегулировать. Ситуация нестандартная, мы действуем в интересах детей», — заявила Львова-Белова.

Семьи ДНР тоже не остаются в стороне, но ситуация тяжелая, и многие не могут позволить себе содержать трех и больше детей. Детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко поблагодарила Подмосковье за то, что оно не испугалось в первой группе принять ребят с особенностями развития.

«В ДНР семьи также усыновляют, усыновляют охотно и большая потребность. Но в чем особенность сегодняшнего события: это семейные группы. Три-четыре ребенка в семье это тяжело. Тут же дети с особенностями развития. Я благодарно Подмосковье в лице губернатора, своей коллеге. Было принято решение, что первая группа будет такой сложной. Посмотрим, как будут отзываться семьи. Донбасс всегда был частью России, а теперь часть Донбасса — уже в России», — сказала она.