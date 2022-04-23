Всем детям нужны семьи. Сироты из ДНР смогут остаться у приемных родителей в Подмосковье, если захотят

Сироты из ДНР, приехавшие сегодня в Московскую область, смогут остаться под опекой, если захотят этого. Пока они проживут в приемных семьях полгода, отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Мишонова отметила, что в Московской области приемные семьи очень опытные — они уже знакомы с приемным родительством. Вдобавок сопровождать детей будут органы опеки. Пока дети проведут в новых семьях полгода, но если ребята сами захотят, они смогут остаться под опекой навсегда.

«Опека пока временная, на шесть месяцев, но при желании детей (мы будем отталкиваться от их желания, от их настроения), если они скажут, что им понравилось, они могут остаться у нас на постоянную опеку. Все будет хорошо, я в этом убеждена. Потрясающие дети, родители готовы ко всем возможным нюансам и сложностям», — подчеркнула Мишонова.

Подмосковье — первопроходец в этом плане, отметила детский омбудсмен. Но опыт области могут перенять и другие регионы. В ДНР много детей, нуждающихся в опеке.

«Детям это необходимо. Им сейчас некуда обращаться, и мы ожидаем, что для них лучше любого прекрасного учреждения — семья. Они могут общаться с родственниками, могут общаться с теми воспитателями, которые у них были в Донецке и Луганске, но мы считаем, что для этих детей нужна семья, как для любого ребенка», — заключила Ксения Мишонова.

В субботу дети-сироты из ДНР приехали на поезде в Подмосковье. На вокзале их встретили временные приемные семьи, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.