Сироты из Донбасса станут частью многодетной семьи из Истры. Вот история приемных родителей

Подмосковные родители примут детей-сирот из Донбасса. Приемная семья из Истры уже ждет двух девочек из ДНР. Сегодня их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он убедился: в новом доме детей ждут шестеро братьев и сестер и дружная, мирная жизнь.

У Ольги и Александра есть два родных сына — Антон и Максим 28 и 32 лет. Один работает поваром, а второй фельдшером на скорой помощи. В 2015 году семья решила, что хочет дать возможность и другим детям жить в полной семье. Сейчас они воспитывают двух приемных дочерей и четырех сыновей. Через неделю их станет больше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к Ольге и Александру, чтобы посмотреть, как живет семья, которая готовится принять двух девочек из Донбасса, которые сейчас ждут своих приемных родителей в Ростове. Уже на следующих выходных девочки могут оказаться в семье.

«У нас ожидается еще пополнение. Это дети из Донбасса, которые находятся сейчас в очень тяжелых и, можно сказать, нечеловеческих условиях. И мы готовы принять их в свою семью, протянуть руку помощи. Оказаться для них именно той семьей, которой они достойны, чтобы они могли расти, развиваться, получить нормальное детство», — рассказала Ольга.

«Разве могла оставить?»

Первых приемных детей Ольга и Александр взяли в 2015 году из Челябинской области. Изначально Ольга планировала забрать двоих — пятилетнюю Яну и семилетнего Лешу.

Мальчик, как рассказала Ольга, с рождения не слышит. Приемная семья стала искать специалистов, которые могли бы помочь ребенку, но оказалось, что если прооперировать его, будут постоянные головные боли, а слух не восстановится. Операцию нужно было проводить до того, как мальчику исполнилось три года.

«Он социально адаптированный мальчик. Он «спасибо» скажет, что его зовут Алеша скажет, в каком он классе», — рассказала Ольга.

В остальном Леша — обычный ребенок. Он общается с детьми — умеет читать по губам, с семьей общается на языке жестов — все дети его понимают и могут так же ему отвечать.

Вместе с Яной и Лешей Ольга забрала и девочку-подростка Кристину. Причем, как призналась Ольга, сначала она не планировала брать третьего ребенка. Но судьба распорядилась иначе.

Кристина подошла и спросила: «Вы Яну забираете?» Я говорю: «Да, моя хорошая, а что случилось?» — «Мам, а забери и меня». Я могла разве оставить? Шла за двоими, забрала троих Ольга.

Кристине на тот момент уже было 14 лет. Ольга вспоминает, что тогда девочка не умела ни стирать, ни готовить — в детском доме все делали за них. Сначала были проблемы и с успеваемостью в школе, но семья смогла решить это. Ольга — педагог и медик. Она сама занималась с приемной дочерью, чтобы помочь ей адаптироваться.

Сейчас Кристина живет своей жизнью — отучилась на парикмахера, вышла замуж и родила сына. С супругом она уехала обратно в Челябинск. Теперь молодая семья добивается льготного жилья, а родители им в этом помогают.

«Позднее у нас появились еще двое деток. Это Александра и Максим. Александре был год и семь месяцев, а Максиму — пять лет. И буквально два года назад в нашей семье случилось пополнение. Это Ваня — ему сейчас семь лет, он ходит в первый класс, и Егорка наш. Ему на тот момент, когда он пришел в нашу семью, был год», — рассказала Ольга.

Сейчас Подмосковье, по словам губернатора, готовится принять первых 28 детей-сирот из Донбасса. Братьев и сестер обещают размещать вместе, чтобы не создавать им дополнительный стресс разлукой .

В Московской области по поручению Андрея Воробьева сформировали реестр опытных приемных семей, которые готовы принять детей из ДНР и ЛНР. Сейчас в списке уже 108 семей, которые смогут приютить около 120 детей, в том числе с особенностями развития и даже инвалидностью.

«У всех приемных родителей есть опыт и подготовка, а главное — они приняли взвешенное решение и готовы воспитывать ребят в том числе с особенностями развития. Это самое начало нашей программы. В Донбассе, к сожалению, сейчас много сирот разных возрастов, с разным состоянием здоровья. Помочь хочется всем, но делать это нужно с умом и по закону. Поэтому работаем вместе с уполномоченными по правам детей, очень тщательно проверяем, в каких условиях будут жить детки, смогут ли опекуны обеспечить их всем необходимым», — рассказал губернатор.

Первым донбасским сиротам уже нашли семьи — все они живут в больших частных домах или многокомнатных квартирах в Подмосковье и хотят помочь оказавшимся в беде детям.